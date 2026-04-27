Meteo Rimini, 28 aprile 2026: giornata variabile con piogge leggere nel pomeriggio

Previsioni per Rimini 28 aprile 2026: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, picco intorno a 20°C e possibilità di pioggia debole nel pomeriggio.

L'aria a Rimini si presenta domani con un'alternanza tra rasserenamenti e nubi, con un aumento della probabilità di pioggia nel corso del pomeriggio. Di seguito il quadro orario per orientarsi nelle attività della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 13,4°C (sensazione termica 12,7°C), umidità 74%, pressione 1016 hPa. Vento debole da SSW a 1,5 m/s con raffica massima 1,5 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Temperatura 15,1°C (sensazione 14,5°C), umidità 71%, pressione 1015 hPa. Vento debole da SSW a 1,4 m/s. Cieli in parziale aumento di nubi ma senza pioggia attesa.

Mattina (06:00) — nubi sparse. Temperatura 17,0°C (sensazione 16,5°C), umidità 67%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da SW a 1,1 m/s. Condizioni generally stabili e clima mite per l'ora mattutina.

Mezza mattinata (09:00) — nubi in aumento. Temperatura 19,9°C (sensazione 19,4°C), umidità 59%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a 2,3 m/s. Maggiore copertura nuvolosa rispetto alle ore precedenti, ma ancora senza precipitazioni significative.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse. Temperatura 19,6°C (sensazione 19,4°C), umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento da NE a 3,4 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Giornata che mantiene un clima piacevole attorno ai 20°C.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera possibile. Temperatura 20,1°C (sensazione 19,8°C), umidità 66%, pressione 1015 hPa. Probabilità di precipitazione circa 25% con accumulo previsto di 0,12 mm nelle 3 ore. Vento da E a 2,5 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Prepararsi a rovesci isolati.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera più probabile. Temperatura 16,2°C (sensazione 16,1°C), umidità 86%, pressione 1015 hPa. Probabilità di precipitazione elevata (~70%) con accumulo previsto di 1,04 mm nelle 3 ore. Vento debole da E a 1,5 m/s. Attesi rovesci leggeri e temporanei, possibile calo termico.

Sera (21:00) — cielo coperto. Temperatura 15,9°C (sensazione 15,8°C), umidità 87%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da Ovest a 0,4 m/s. Ridotta probabilità di pioggia (circa 4%); la nuvolosità rimane elevata.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente mild e variabile a Rimini: temperature tra circa 13°C nelle ore notturne e un picco intorno a 20°C a metà giornata. Vento generalmente debole (intorno a 1–3 m/s) con direzione variabile da SSW al mattino a NE/ E nel corso della giornata. Possibilità di pioggia leggera nel primo e tardo pomeriggio (accumuli modesti, fino a ~1,1 mm nelle 3 ore più intense). Consigli: tenere a portata di mano un ombrello per il pomeriggio e approfittare delle ore mattutine più stabili per attività all'aperto.