Meteo Rimini, 28 febbraio 2026: giornata mite con nubi variabili e bassa probabilità di pioggia

Previsioni per Rimini, 28 febbraio 2026: tempo stabile e mite, con nubi sparse e venti deboli. Leggi il dettaglio orario.

Domani a Rimini si prospetta una giornata complessivamente tranquilla: pressione stabile e venti deboli manterranno condizioni miti e senza fenomeni significativi. Scorri il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 11.3 °C, umidità elevata (90%) e pressione sui 1025 hPa. Cielo con poche nuvole (copertura ~17%). Vento debole da sud-ovest a circa 0.6 m/s (raffiche fino a 0.9 m/s). Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): lieve calo termico a 10.9 °C, umidità ancora alta (89%) e pressione 1024 hPa. Nubi sparse (copertura ~32%) con vento leggero da ovest a 1.04 m/s (raffica 1.04 m/s). Situazione asciutta, precipitazioni non previste.

Mattina (06:00): giornata che prende avvio attorno a 10.4 °C, umidità 90% e cielo con nubi sparse (26%). Vento debole da sud-ovest a circa 0.9 m/s. Nessuna pioggia attesa; sensazione termica leggermente più fresca (feels like ~9.8 °C).

Mezza mattinata (09:00): aumento delle temperature fino a 13.2 °C, umidità in diminuzione (80%) e pressione stabile (1025 hPa). Nubi sparse (30%) e vento leggero da nord-ovest a 1.7 m/s (raf 1.47 m/s). Condizioni buone per attività all'aperto, senza precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00): picco termico atteso verso 14.3 °C, cielo ancora con nubi sparse (39%) e pressione 1024 hPa. Vento debole da nord-est a 2.0 m/s (raf 1.19 m/s). Tempo stabile e asciutto, precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00): leggera flessione a 13.9 °C, umidità intorno al 80% e copertura nuvolosa più estesa (cielo coperto, 85%). Vento debole da est-nord-est a 1.9 m/s (raf 1.84 m/s). Non sono previste piogge, ma il cielo si presenterà più grigio.

Tardo pomeriggio (18:00): temperatura in diminuzione a 11.9 °C, umidità 89% e nuvolosità variabile (63%). Vento molto debole da est-sud-est a 1.2 m/s. Condizioni asciutte, visibilità 10 km, pressione 1024 hPa.

Sera (21:00): valori intorno a 11.5 °C, umidità elevata (89%) e cielo coperto (89%). Vento calmo a 0.5 m/s con raffiche minime. Nessuna precipitazione prevista; la notte rimarrà stabile e relativamente mite.

Riepilogo del giorno

Giornata generalmente stabile e mite a Rimini il 28 febbraio 2026: assenza di piogge, venti deboli (generalmente sotto i 2 m/s) e temperature comprese tra circa 10.4 °C e 14.3 °C. Nuvolosità variabile, dal cielo sereno/notte con poche nubi al primo pomeriggio con cielo più coperto, ma senza fenomeni rilevanti. Pressione atmosferica elevata e condizioni favorevoli per attività all'aperto.