Meteo Rimini, 28 ottobre 2026: giornata con cieli variabili e temperature miti

Previsioni per Rimini il 28 ottobre 2026: brevi foschie notturne, poi cielo in prevalenza nuvoloso e temperature attorno ai 10–19 °C.

Domani a Rimini si profila una giornata generalmente asciutta con variazioni di nuvolosità che caratterizzeranno le ore centrali. Le condizioni saranno adatte alle attività all'aperto, ma non mancheranno cieli coperti e brezze leggere; leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: poche nuvole .

. Temperatura: 12.2 °C, umidità 90%, pressione 1022 hPa.

Vento: debole da Ovest a ~1.8 m/s, raffiche fino a 3.2 m/s (262°).

Probabilità di precipitazioni: trascurabile (pop 0). Visibilità buona.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 10.7 °C, umidità 89%, pressione 1021 hPa.

Vento: debole da Ovest ~2.0 m/s, raffiche 3.6 m/s (258°).

Probabilità di precipitazioni: nulla (pop 0). Foschie locali possibili in aree portuali.

Mattina (06:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 10.3 °C, umidità 88%, pressione 1022 hPa, punto di rugiada 9.1 °C.

Vento: debole da Ovest ~2.7 m/s, raffiche fino a 4.9 m/s (261°).

Probabilità di precipitazioni: nulla (pop 0). Possibile aumento delle nuvole in avvicinamento.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 16.2 °C, umidità 68%, pressione 1022 hPa.

Vento: debole-moderato da Ovest-nordovest ~3.3 m/s, raffiche fino a 7.4 m/s (300°).

Probabilità di precipitazioni: nulla (pop 0). Giornata che prende tono, con nuvolosità più compatta.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 18.8 °C, umidità 58%, pressione 1022 hPa (picco termico della giornata).

Vento: debole da Nord-ovest ~2.9 m/s, raffiche 7.0 m/s (322°).

Probabilità di precipitazioni: trascurabile. Massima sensazione di mite tepore.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo molto nuvoloso .

. Temperatura: 17.6 °C, umidità 61%, pressione 1021 hPa.

Vento: debole da Nord-ovest ~2.0 m/s, raffiche fino a 3.8 m/s (331°).

Probabilità di precipitazioni: nulla (pop 0). Nuvolosità persistente ma senza fenomeni rilevanti.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: cielo coperto .

. Temperatura: 14.5 °C, umidità 75%, pressione 1021 hPa.

Vento: lieve da Ovest-nordovest ~2.0 m/s, raffiche 3.6 m/s (284°).

Probabilità di precipitazioni: nulla (pop 0). Rinfrescata verso sera.

Sera (21:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 13.4 °C, umidità 79%, pressione 1022 hPa.

Vento: debole da Ovest ~2.8 m/s, raffiche fino a 5.0 m/s (273°).

Probabilità di precipitazioni: bassa (pop 6%). In serata cieli meno compatti e assenza di accumuli significativi.

Riepilogo del giorno

In breve, il 28 ottobre 2026 a Rimini sarà una giornata prevalentemente asciutta con temperature comprese tra circa 10 °C nelle ore più fresche e un massimo vicino a 19 °C intorno a mezzogiorno. La nuvolosità aumenterà dalla mattina con fasi di cielo coperto nelle ore centrali; i venti saranno generalmente deboli, con qualche raffica fino a ~7 m/s nelle ore centrali. Precipitazioni praticamente assenti: giornata adatta alle attività all'aperto, con una lieve rinfrescata in serata.