Meteo Rimini, 29 giugno 2026: giornata calda e prevalentemente serena

Previsioni per Rimini — 29 giugno 2026: cieli in prevalenza sereni, temperature fino a 32°C e vento debole. Tutto quello da sapere per la giornata.

Domani, 29 giugno 2026, Rimini si prepara a vivere una giornata estiva caratterizzata da ampie schiarite e temperature elevate lungo il litorale. Se avete programmi all'aperto, è utile conoscere le variazioni orarie di temperatura e vento per organizzare al meglio la giornata: di seguito il dettaglio orario e un breve riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole, 24,3°C La notte si apre con condizioni tranquille: poche nubi e temperatura intorno a 24,3 °C. Umidità moderata (53%) e temperatura percepita di circa 24,2 °C. Vento debole da ovest-sud-ovest (≈250°) a circa 2,4 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%). Pressione stabile a 1017 hPa.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, 22,0°C Cielo limpido e aria fresca rispetto alla notte: cielo sereno e 21,96 °C. Umidità al 51% e dew point prossimo a 13,2 °C, condizioni complessivamente confortevoli. Vento molto debole da ovest (≈266°) intorno a 2,6 m/s, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — sereno, 26,7°C Mattinata già calda con cielo sereno e 26,7 °C; la sensazione termica sale leggermente (feels like ~27,0 °C). Umidità in diminuzione (47%). Vento debole da nord-ovest (≈302°) intorno a 2,5 m/s, poche nubi sparse.

Mezza mattinata (09:00) — sereno, 31,2°C Verso metà mattina aumento marcato delle temperature: temperature prossime ai 31 °C e cielo perlopiù sereno. Umidità intorno al 41% e dew point 15,5 °C. Vento debole da nord (≈16°) a circa 3,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole, 32,3°C Picco di caldo nelle ore centrali: massime attorno ai 32 °C con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Umidità bassa (39%) e sensazione di caldo accentuata (feels like ~32,5 °C). Vento debole da nord-est (≈42°) intorno a 3,9 m/s. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — sereno, 32,1°C Pomeriggio caldo con cielo sereno e valori termici ancora elevati (32,1 °C). Umidità in leggero aumento (42%) e vento debole da est-nord-est (≈73°) a circa 3,6 m/s. Nessuna pioggia prevista; pressione in lieve calo a 1014 hPa.

Tardo pomeriggio (18:00) — sereno, 30,3°C Nel tardo pomeriggio il caldo si attenua ma resta ancora caldo: circa 30 °C. Umidità al 48% e sensazione termica attorno a 31,1 °C. Vento leggermente più sostenuto da sud (≈172°) intorno a 5,0 m/s, con raffiche fino a ~8,7 m/s. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) — sereno, 23,7°C La serata torna fresca e gradevole: cielo sereno e temperatura intorno a 23,7 °C, umidità più alta (71%) e dew point vicino a 18,5 °C. Vento debole da sud-ovest (≈232°) intorno a 2,7 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata a Rimini il 29 giugno 2026, con massime vicino ai 32 °C nelle ore centrali e transito verso serata più fresca. Vento generalmente debole, con un aumento temporaneo nel tardo pomeriggio; precipitazioni assenti (0 mm) lungo l'arco della giornata. Condizioni stabili e adatte ad attività all'aperto, consigliata però moderazione nelle ore più calde e adeguata idratazione.