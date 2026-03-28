Meteo Rimini, 29 marzo 2026: cielo variabile ma temperature miti per la stagione

Previsioni per Rimini, 29 marzo 2026: giornata senza piogge, cieli generalmente coperti e massime intorno a 12–13 °C. Dettaglio orario.

L'alta pressione presente sull'area adriatica garantisce condizioni stabili per Rimini nella giornata del 29 marzo 2026: niente fronti perturbati attesi e precipitazioni praticamente assenti. Tuttavia la nuvolosità varierà nel corso del giorno, influenzando sensazioni termiche e luminosità.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 7.8 °C con umidità al 72% e pressione sui 1011 hPa. Venti deboli da sud-ovest intorno a 0.99 m/s con raffiche minime. Cielo prevalentemente sereno, visibilità piena (10 km). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%).

Prima mattina (03:00): minima leggermente in aumento a 8.2 °C, cielo che si fa coperto (circa 92% di nubi). Ventilazione debole da sud-ovest a 1.5 m/s con raffiche fino a 1.4 m/s. Condizioni asciutte, umidità ~72% e pressione stabile a 1011 hPa.

Mattina (06:00): temperatura attorno a 8.4 °C, nubi sparse ma ancora senza fenomeni significativi. Vento debole da ovest a 1.6 m/s. Pressione in lieve aumento (1012 hPa) e umidità al 73%. Nessuna precipitazione attesa.

Mezza mattinata (09:00): lieve aumento termico a 11.4 °C, cielo che torna molto nuvoloso/coperto (circa 97%). Vento modesto da nord-ovest intorno a 3.4 m/s con raffiche fino a 4.3 m/s. Sensazione complessiva ancora fresca al mattino nonostante il rialzo termico.

Mezzogiorno (12:00): massima prevista della giornata vicino a 12.7 °C. Persistono condizioni di cielo coperto e vento da est-nordest intorno a 3.1 m/s. Umidità scende al 57% e pressione sale a 1015 hPa: situazione stabile e asciutta.

Primo pomeriggio (15:00): temperatura intorno a 12.3 °C con cielo quasi del tutto coperto. Vento debole variabile a 1.5 m/s. Pressione ancora in lieve aumento (1016 hPa) e umidità intorno al 55%. Giornata tranquilla, senza fenomeni rilevanti.

Tardo pomeriggio (18:00): temperatura in calo a 10.9 °C, cielo coperto e vento molto debole da nord a 0.6 m/s. Pressione maggiore (1018 hPa) e umidità che risale al 64%. Condizioni stabili e sereno peggioramento non previsto.

Sera (21:00): temperatura attesa sui 9.9 °C, cielo coperto e venti deboli da est-nordest intorno a 1.1 m/s con lievi raffiche. Pressione 1019 hPa e umidità al 73%. Nessuna pioggia prevista per la notte successiva.

Riepilogo del giorno

Giornata del 29 marzo 2026 a Rimini caratterizzata da assenza di precipitazioni, cielo che oscillerà tra sereno e prevalentemente coperto, venti generalmente deboli e temperature miti per il periodo con massima attesa intorno a 12–13 °C. Pressione in lieve aumento: condizioni stabili e senza rischi meteorologici significativi.