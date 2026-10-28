Meteo Rimini — 29 ottobre 2026: variabilità e piogge leggere, giornata fresca ma tranquilla

Rimini, 29 ottobre 2026: giornata variabile con sprazzi di sole al mattino e brevi piovaschi tra mezzogiorno e sera; venti deboli.

L'autunno continua a dettare il ritmo anche a Rimini: la giornata del 29 ottobre 2026 sarà caratterizzata da una prevalenza di cieli da parzialmente nuvolosi a variabili con brevi episodi di pioggia leggera. Non si prevedono fenomeni intensi, ma qualche scroscio è possibile soprattutto nelle ore centrali e serali: è consigliabile avere con sé un riparo impermeabile se si programmano attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte inizia con nubi sparse e temperature fresche: 12.45 °C, umidità 85%, pressione 1022 hPa. Vento occidentale sui 3.75 m/s con raffiche fino a 6.61 m/s. Visibilità buona (10 000 m). Precipitazioni trascurabili (pop 0%).

Prima mattina (03:00) Altri spazi di cielo sereno e nubi sparse: temperatura scende leggermente a 11.28 °C, umidità 83%, pressione ancora sui 1022 hPa. Vento W a circa 3.3 m/s, raffiche fino a 5.89 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa (pop 0%).

Mattina (06:00) Mattinata fresca con cielo in prevalenza nuvoloso ma senza fenomeni significativi: 11.32 °C, umidità 82% e pressione 1023 hPa. Nuvolosità intorno al 68%. Vento debole da Ovest a 2.9 m/s; visibilità 10 000 m.

Mezza mattinata (09:00) Sviluppo di un intervallo più soleggiato: cielo sereno e aumento delle temperature fino a 16.81 °C. Pressione 1024 hPa, umidità 67%. Vento ruota a NW a circa 3.07 m/s con raffiche fino a 7.09 m/s. Condizioni gradevoli, buone per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) Arrivo di una maggiore variabilità con pioggia leggera localizzata: temperatura massima prevista 18.43 °C, umidità 62%, pressione 1024 hPa. Precipitazioni stimate 0.33 mm nelle 3 ore (pop ≈ 29%). Vento da NE a 2.82 m/s con raffiche fino a 7.93 m/s. Possibili rovesci brevi, portare un ombrello se si resta fuori.

Primo pomeriggio (15:00) Fasi alterne con residui rovesci: 17.09 °C, umidità 61% e pressione 1023 hPa. Pioggia leggera attesa ~0.12 mm nelle 3 ore (pop ≈ 29%). Vento debole da NE a 2.09 m/s, nuvolosità in diminuzione verso il tardo pomeriggio.

Tardo pomeriggio (18:00) Serata in avvio con nubi sparse e calo termico a 14.74 °C; umidità 78% e pressione 1023 hPa. Vento quasi calmo a 0.75 m/s, raffiche minime registrate. Visibilità leggermente ridotta a 8 789 m, condizioni nel complesso asciutte ma nuvolose.

Sera (21:00) La giornata si chiude con qualche piovasco locale: 13.81 °C, umidità 73%, pressione 1024 hPa. Pioggia leggera stimata 0.65 mm nelle 3 ore (pop ≈ 26%). Vento riprende a soffiare intorno a 3.28 m/s con raffiche fino a 5.91 m/s. Consigliato un riparo impermeabile per la sera.

Riepilogo del giorno

Giornata di Rimini contraddistinta da variabilità: mattina con sprazzi di sole e temperature fino a 18.4 °C, seguito da pioggia leggera intermittente attorno a mezzogiorno e alla sera. Venti in genere deboli, con raffiche fino a ~8 m/s nelle fasi più movimentate. Nessuna situazione di allerta prevista, ma è prudente portare un ombrello per i brevi rovesci pomeridiani/serali.