Meteo Rimini, 3 novembre 2026: giornata prevalentemente coperta ma stabile
Rimini, 3 novembre 2026 — cieli coperti, temperature miti e poche probabilità di pioggia: il dettaglio orario per organizzare la giornata.
Cielo prevalentemente grigio ma senza grandi sorprese: per Rimini il 3 novembre 2026 si profila una giornata stabile e coperta, con temperature miti per la stagione e scarse probabilità di precipitazioni. Di seguito il dettaglio orario per chi deve programmare spostamenti o attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Alle 00:00 si prevedono cieli coperti con temperatura intorno a 12,8 °C (percepita 11,98 °C). Umidità 71%, pressione 1017 hPa. Vento da NE a circa 4,3 m/s con raffiche fino a 8,0 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%).
Prima mattina (03:00): Alle 03:00 condizioni molto simili: cielo coperto, temperatura 12,9 °C (percepita 12,12 °C), umidità 70% e pressione 1016 hPa. Vento 3,6 m/s da NE con raffiche fino a 6,7 m/s. Bassa probabilità di pioggia (~2%).
Mattina (06:00): Alle 06:00 cielo coperto con temperatura in leggero calo a 12,0 °C (percepita 11,15 °C). Umidità 72%, pressione 1017 hPa. Vento 3,4 m/s da N-NE, raffiche fino a 6,4 m/s. Probabilità di precipitazioni contenuta (circa 12%): eventuali piovaschi verosimilmente brevi e con accumuli trascurabili.
Mezza mattinata (09:00): Alle 09:00 temperatura in aumento a 13,7 °C (percepita 12,81 °C). Cielo molto nuvoloso/coperto, umidità 63% e pressione 1018 hPa. Vento attorno a 4,5 m/s con raffiche fino a 9,3 m/s. Nessuna pioggia prevista, visibilità buona.
Mezzogiorno (12:00): Alle 12:00 si raggiunge il valore massimo della giornata con 15,3 °C (percepita 14,41 °C). Persiste il cielo coperto, umidità 60% e pressione 1018 hPa. Vento leggero 3,9 m/s da N-NE, raffiche fino a 8,3 m/s. Condizioni stabili, precipitazioni assenti.
Primo pomeriggio (15:00): Alle 15:00 lieve calo a 13,9 °C (percepita 13,08 °C). Cielo coperto e pressione in lieve aumento a 1019 hPa. Vento ~3,9 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Nessuna precipitazione significativa attesa.
Tardo pomeriggio (18:00): Alle 18:00 temperature intorno a 11,7 °C (percepita 10,80 °C), umidità in aumento (73%) e pressione 1020 hPa. Cielo coperto, vento più debole intorno a 3,0 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Pioggia improbabile, condizioni tranquille.
Sera (21:00): Alle 21:00 permane il cielo molto nuvoloso con temperatura di 12,2 °C (percepita 11,39 °C), umidità 74% e pressione 1021 hPa. Vento leggero da N a circa 2,5 m/s, raffiche fino a 5,1 m/s. Visibilità 10 km e precipitazioni praticamente assenti.
Riepilogo del giorno
- Condizioni generali: giornata prevalentemente coperta, stabile grazie a pressione intorno a 1017–1021 hPa.
- Temperature: minime circa 11,7 °C, massime 15,3 °C. Mite per il periodo.
- Vento: debole-moderato da N/NE, 2,5–4,5 m/s con raffiche locali fino a ~9 m/s.
- Precipitazioni: probabilità bassa (massimo ~12% mattino presto), accumuli trascurabili; non sono attese piogge significative.
Conclusione: il 3 novembre a Rimini sarà una giornata grigia ma sostanzialmente asciutta; chi pianifica attività all'aperto troverà condizioni stabili, con vento moderato e temperature miti lungo la costa.