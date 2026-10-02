Meteo Rimini — 3 ottobre 2026: giornata stabile e mite con cieli per lo più sereni

A Rimini il 3 ottobre 2026 tempo stabile e soleggiato, temperature tra ~16 °C e 24 °C e vento debole. Dettaglio orario per pianificare la giornata.

A cura di Redazione 02 ottobre 2026 15:00

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