Meteo Rimini — 3 ottobre 2026: giornata stabile e mite con cieli per lo più sereni
A Rimini il 3 ottobre 2026 tempo stabile e soleggiato, temperature tra ~16 °C e 24 °C e vento debole. Dettaglio orario per pianificare la giornata.
L'autunno continua con una giornata che promette stabilità sulla costa adriatica: condizioni generalmente serene e temperature miti per il periodo. Di seguito il dettaglio orario per Rimini il 3 ottobre 2026, utile per chi programma attività all'aperto o spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): nubi sparse ma senza fenomeni significativi. Temperatura attesa 17.6 °C, umidità intorno al 73%, pressione elevata a 1029 hPa. Vento debole da Ovest‑Sud‑Ovest (≈251°) a circa 2.4 m/s con raffiche fino a 4.4 m/s. Visibilità 10 km, probabilità di precipitazioni 0%.
Prima mattina (03:00): cielo sereno con lieve calo termico a 16.3 °C e umidità al 78%. Pressione 1028 hPa. Vento da Ovest‑Sud‑Ovest (≈254°) molto debole, intorno a 2.1 m/s. Condizioni stabili e nessuna precipitazione prevista (pop 0%).
Mattina (06:00): Mattinata fresca e serena: 16.5 °C, umidità 77% e pressione stabile a 1029 hPa. Vento debole da Ovest (≈255°) intorno a 2.6 m/s con brevi raffiche fino a 4.6 m/s. Ideale per attività all'aperto a bassa intensità.
Mezza mattinata (09:00): Sole predominante, cielo sereno, temperatura in aumento fino a 22.6 °C. Umidità in diminuzione (47%), pressione 1029 hPa. Vento ruota a provenire da Nord‑Ovest (≈311°) ma resta debole, circa 2.7 m/s; raffiche fino a 6.8 m/s. Giornata che prende rapidamente tono primaverile.
Mezzogiorno (12:00): Condizioni pienamente soleggiate con la massima giornaliera prevista: 24.0 °C. Umidità intorno al 46% e pressione 1029 hPa. Vento occidentale‑settentrionale (≈18° → da Nord) moderatamente debole 2.9 m/s con picchi fino a 7.6 m/s. Assente il rischio di pioggia (pop 0%).
Primo pomeriggio (15:00): Ancora tempo buono, poche nuvole (cielo perlopiù sereno). Temperatura intorno a 22.6 °C, umidità 56% e pressione 1028 hPa. Vento da Nord‑Nord‑Est (≈32°) sui 2.6 m/s, raffiche fino a 6.2 m/s. Visibilità ottima.
Tardo pomeriggio (18:00): Sera in avvicinamento con cielo sereno, temperatura in calo a 18.5 °C e aumento dell'umidità al 73%. Pressione 1028 hPa. Vento molto debole e variabile, segnalato intorno a 0.2 m/s (da Sud‑Sud‑Ovest ≈214°). Nessuna precipitazione prevista.
Sera (21:00): Notte serena e mite: 17.5 °C, umidità elevata all'86% e pressione 1028 hPa. Vento debole da Sud‑Sud‑Ovest (≈219°) intorno a 1.0 m/s con raffiche fino a 2.6 m/s. Condizioni favorevoli per chi prevede uscite serali all'aperto; probabilità di pioggia 0%.
Riepilogo del giorno
Giornata generalmente stabile e soleggiata a Rimini il 3 ottobre 2026: cieli per lo più sereni, assenza di precipitazioni (pop 0%) e temperature miti con minima attorno a 16.3 °C e massima vicino a 24.0 °C. Vento generalmente debole (mediamente 1–3 m/s) con qualche raffica durante le ore centrali. Condizioni ideali per attività all'aperto, con attenzione a un aumento dell'umidità nelle ore serali.