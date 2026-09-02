Meteo Rimini, 3 settembre 2026: giornata prevalentemente serena con picco di 31°C a mezzogiorno

Rimini 3 settembre 2026 — Cielo sereno per l'intera giornata, temperature fino a 31°C, venti deboli e precipitazioni assenti: il programma meteo.

Un promontorio di alta pressione tiene la scena su Rimini anche domani, garantendo condizioni generalmente stabili e soleggiate. Se avete in programma attività all'aperto o una passeggiata sul lungomare, troverete tempo favorevole; è però utile prestare attenzione al caldo diurna nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno con temperatura intorno a 26,2 °C. Umidità al 57%, pressione 1017 hPa; punto di rugiada 15,1 °C, quindi sensazione di aria relativamente fresca rispetto al valore termico. Vento debole da ovest a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm). Visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno e lieve calo a 24,5 °C, umidità 62% e pressione stazionaria a 1017 hPa. Vento debole da ovest intorno a 2,6 m/s (raffiche 2,6 m/s). Condizioni asciutte, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — Mattinata limpida con 25,5 °C e umidità 58%. Pressione 1019 hPa; punto di rugiada 15,3 °C. Vento da ovest-nordovest su valori contenuti (~2,7 m/s, raffiche 3,4 m/s). Tempo stabile e soleggiato.

Mezza mattinata (09:00) — Aumento della temperatura a circa 30,0 °C con cielo sereno. Umidità scende al 51%, pressione 1019 hPa; feels like 31,2 °C, indice di comfort che diventa caldo per attività fisica intensa. Vento di direzione tra nord e nord-ovest a 4,3 m/s (raffiche 4,6 m/s). Zero precipitazioni previste.

Mezzogiorno (12:00) — Massime di giornata attese: 31,5 °C. Umidità bassa (46%) e pressione 1018 hPa; il caldo raggiunge il picco con feels like intorno a 32,6 °C. Cielo completamente sereno, vento debole da nord-est intorno a 4,5 m/s (raffiche 4,8 m/s). Nessuna precipitazione (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Lievemente più caldo o stabile con 31,2 °C, umidità al 44% e pressione 1017 hPa. Vento debole da nord-est ~2,3 m/s (raffiche 2,3 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto purché si evitino le ore più calde per sforzi prolungati.

Tardo pomeriggio (18:00) — Inizio del calo termico: 26,6 °C, umidità 50% e pressione 1017 hPa. Cielo sereno con vento debole variabile (da sud-est) intorno a 1,9 m/s. Serata asciutta e gradevole, precipitazioni assenti.

Sera (21:00) — Serata tranquilla con 25,2 °C, umidità 47% e pressione 1018 hPa. Vento leggero da sud-sudovest ~2,2 m/s (raffiche 2,2 m/s). Visibilità buona e nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata tipicamente estiva e stabile a Rimini il 3 settembre 2026: cielo sereno per l'intera giornata, massima attesa intorno a 31–31,5 °C a mezzogiorno, venti generalmente deboli (1,8–4,5 m/s) con lievi raffiche, pressione stabile intorno a 1017–1019 hPa e zero precipitazioni. Condizioni favorevoli per il turismo e le attività all'aperto; prestare attenzione al caldo nelle ore centrali e mantenere una buona idratazione.