Meteo Rimini - 30 agosto 2026: giornata soleggiata con picco caldo nel primo pomeriggio

Previsioni per Rimini, 30 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata, brezze leggere e nessuna precipitazione attesa. Dettaglio orario qui.

Domani a Rimini è attesa una giornata prevalentemente soleggiata e stabile: leggere variazioni di vento e un aumento delle temperature fino al primo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: poche nuvole.

poche nuvole. Temperatura: 24,0 °C (feels like 23,5 °C). Umidità 38%, punto di rugiada 8,3 °C. Pressione 1014 hPa.

(feels like 23,5 °C). Umidità 38%, punto di rugiada 8,3 °C. Pressione 1014 hPa. Vento: debole da sud-ovest, 3,1 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s .

con raffiche fino a . Nuvolosità: 21% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 22,2 °C (feels like 21,6 °C). Umidità 40%, punto di rugiada 8,3 °C.

(feels like 21,6 °C). Umidità 40%, punto di rugiada 8,3 °C. Vento: molto debole da ovest-sud-ovest, 2,1 m/s (raffiche 2,6 m/s ).

(raffiche ). Nuvolosità: 5% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 22,9 °C (feels like 22,3 °C). Umidità 38%, punto di rugiada 8,6 °C. Pressione 1015 hPa.

(feels like 22,3 °C). Umidità 38%, punto di rugiada 8,6 °C. Pressione 1015 hPa. Vento: debole da ovest, 2,7 m/s (raffiche 3,5 m/s ).

(raffiche ). Nuvolosità: 3% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: cielo sereno e aumento termico.

cielo sereno e aumento termico. Temperatura: 27,7 °C (feels like 27,5 °C). Umidità 41%, punto di rugiada 14,1 °C. Pressione 1016 hPa.

(feels like 27,5 °C). Umidità 41%, punto di rugiada 14,1 °C. Pressione 1016 hPa. Vento: debole-moderato da nord-ovest, 4,3 m/s (raffiche 4,3 m/s ).

(raffiche ). Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo sereno con aumento della ventilazione.

cielo sereno con aumento della ventilazione. Temperatura: 30,5 °C (feels like 32,4 °C ). Umidità 53%, punto di rugiada 18,4 °C.

(feels like ). Umidità 53%, punto di rugiada 18,4 °C. Vento: moderato da nord, 7,0 m/s (raffiche fino a 6,0 m/s misurate come picco). Pressione 1014 hPa.

(raffiche fino a misurate come picco). Pressione 1014 hPa. Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: cielo sereno; picco termico e afa.

cielo sereno; picco termico e afa. Temperatura: 31,3 °C (feels like 34,8 °C ), umidità 57%, punto di rugiada 18,3 °C — sensazione di afa locale.

(feels like ), umidità 57%, punto di rugiada 18,3 °C — sensazione di afa locale. Vento: debole da nord-est, 3,7 m/s (raffiche 3,9 m/s ).

(raffiche ). Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: cielo sereno con attenuazione del caldo.

cielo sereno con attenuazione del caldo. Temperatura: 27,6 °C (feels like 29,2 °C). Umidità 63%, punto di rugiada 17,9 °C. Pressione 1014 hPa.

(feels like 29,2 °C). Umidità 63%, punto di rugiada 17,9 °C. Pressione 1014 hPa. Vento: quasi calmo da sud-sud-est, 0,5 m/s (raffiche 0,6 m/s ).

(raffiche ). Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 25,2 °C (feels like 25,3 °C). Umidità 61%, punto di rugiada 16,7 °C.

(feels like 25,3 °C). Umidità 61%, punto di rugiada 16,7 °C. Vento: debole da sud-sud-ovest, 1,2 m/s (raffiche 1,1 m/s ).

(raffiche ). Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.

Precipitazioni: 0 mm attesi.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e soleggiata a Rimini il 30 agosto 2026 con nessuna precipitazione attesa. Massime intorno a 31–31,5 °C e sensazione di afa nel primo pomeriggio (feels like fino a 34,8 °C). Venti generalmente deboli con un rinforzo moderato a mezzogiorno; cielo per lo più sereno per l'intera giornata. Consigli: idratarsi nelle ore più calde e preferire attività all'aperto nelle prime ore del mattino o a sera.