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Meteo Rimini - 30 agosto 2026: giornata soleggiata con picco caldo nel primo pomeriggio

Previsioni per Rimini, 30 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata, brezze leggere e nessuna precipitazione attesa. Dettaglio orario qui.

A cura di Redazione
29 agosto 2026 15:00
Meteo Rimini - 30 agosto 2026: giornata soleggiata con picco caldo nel primo pomeriggio -
Meteo
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Domani a Rimini è attesa una giornata prevalentemente soleggiata e stabile: leggere variazioni di vento e un aumento delle temperature fino al primo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: poche nuvole.
  • Temperatura: 24,0 °C (feels like 23,5 °C). Umidità 38%, punto di rugiada 8,3 °C. Pressione 1014 hPa.
  • Vento: debole da sud-ovest, 3,1 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s.
  • Nuvolosità: 21% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 22,2 °C (feels like 21,6 °C). Umidità 40%, punto di rugiada 8,3 °C.
  • Vento: molto debole da ovest-sud-ovest, 2,1 m/s (raffiche 2,6 m/s).
  • Nuvolosità: 5% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 22,9 °C (feels like 22,3 °C). Umidità 38%, punto di rugiada 8,6 °C. Pressione 1015 hPa.
  • Vento: debole da ovest, 2,7 m/s (raffiche 3,5 m/s).
  • Nuvolosità: 3% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: cielo sereno e aumento termico.
  • Temperatura: 27,7 °C (feels like 27,5 °C). Umidità 41%, punto di rugiada 14,1 °C. Pressione 1016 hPa.
  • Vento: debole-moderato da nord-ovest, 4,3 m/s (raffiche 4,3 m/s).
  • Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo sereno con aumento della ventilazione.
  • Temperatura: 30,5 °C (feels like 32,4 °C). Umidità 53%, punto di rugiada 18,4 °C.
  • Vento: moderato da nord, 7,0 m/s (raffiche fino a 6,0 m/s misurate come picco). Pressione 1014 hPa.
  • Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: cielo sereno; picco termico e afa.
  • Temperatura: 31,3 °C (feels like 34,8 °C), umidità 57%, punto di rugiada 18,3 °C — sensazione di afa locale.
  • Vento: debole da nord-est, 3,7 m/s (raffiche 3,9 m/s).
  • Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo sereno con attenuazione del caldo.
  • Temperatura: 27,6 °C (feels like 29,2 °C). Umidità 63%, punto di rugiada 17,9 °C. Pressione 1014 hPa.
  • Vento: quasi calmo da sud-sud-est, 0,5 m/s (raffiche 0,6 m/s).
  • Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 25,2 °C (feels like 25,3 °C). Umidità 61%, punto di rugiada 16,7 °C.
  • Vento: debole da sud-sud-ovest, 1,2 m/s (raffiche 1,1 m/s).
  • Nuvolosità: 0% — visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm attesi.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e soleggiata a Rimini il 30 agosto 2026 con nessuna precipitazione attesa. Massime intorno a 31–31,5 °C e sensazione di afa nel primo pomeriggio (feels like fino a 34,8 °C). Venti generalmente deboli con un rinforzo moderato a mezzogiorno; cielo per lo più sereno per l'intera giornata. Consigli: idratarsi nelle ore più calde e preferire attività all'aperto nelle prime ore del mattino o a sera.

Previsioni meteo 30 agosto 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +24.0° (perc. +23.5°)
Precip. -
Vento 3.1 SO (max 4.0)
Umidità 38%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.2° (perc. +21.6°)
Precip. -
Vento 2.1 SO (max 2.6)
Umidità 40%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.9° (perc. +22.3°)
Precip. -
Vento 2.7 O (max 3.5)
Umidità 38%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.7° (perc. +27.5°)
Precip. -
Vento 4.3 NO (max 4.3)
Umidità 41%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.5° (perc. +32.4°)
Precip. -
Vento 7.0 N (max 6.0)
Umidità 53%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.3° (perc. +34.8°)
Precip. -
Vento 3.7 NE (max 3.9)
Umidità 57%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +29.2°)
Precip. -
Vento 0.5 SE (max 0.6)
Umidità 63%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.2° (perc. +25.3°)
Precip. -
Vento 1.2 SO (max 1.1)
Umidità 61%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.3° (perc. +23.2°)
Precip. -
Vento 1.3 SO (max 1.3)
Umidità 57%
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