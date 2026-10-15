Riccione, l'ex bar-ristorante va all'asta: prezzo di partenza 228.000 euro

Offerte entro il termine perentorio delle 13 del 18 novembre 2026

Il Comune di Riccione ha avviato le procedure per la vendita dello storico immobile precedentemente adibito a bar e ristorante, in viale Michelangelo Buonarroti 17, località Fontanelle. L’alienazione avverrà attraverso una procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base dell’immobile che, spiega l'amministrazione, "si trova in una posizione strategica a carattere residenziale e commerciale, posizionata nei pressi dell’incrocio con viale Vespucci". La struttura complessiva comprende un fabbricato principale al piano terra di circa 198 metri quadrati articolato in sala ristorante, zona bar con retro, cucina, dispensa, magazzini, spogliatoi e servizi igienici. A completare la proprietà vi sono una corte esterna di 112 metri quadri e un locale deposito. Attualmente l’edificio si trova in stato di disuso. Il prezzo posto a base di gara è stato fissato in 228.000 euro, cifra al netto di eventuale Iva. Saranno ammesse esclusivamente le offerte economiche con percentuale di aumento non inferiore all’1 per cento rispetto alla base di gara. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, i partecipanti dovranno versare un deposito cauzionale di 11.400 euro, corrispondente al 5 per cento del valore a base di gara, effettuabile tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. La partecipazione è consentita a persone fisiche, ditte individuali, società ed enti in possesso dei requisiti idonei a contrattare con le Pubbliche amministrazioni. Le domande di partecipazione, con le offerte economiche e la documentazione richiesta, dovranno essere recapitate a mano o inviate tramite servizio postale o corriere all’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione entro il termine perentorio delle 13 del 18 novembre 2026. Gli operatori interessati potranno richiedere ed effettuare un sopralluogo presso i locali prima della scadenza dei termini, previo appuntamento da concordare via posta elettronica con l’Ufficio Patrimonio. Le operazioni pubbliche di apertura delle offerte si terranno il 19 novembre 2026 alle ore 10, presso la Sala delle Commissioni consiliari del Comune.







