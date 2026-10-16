Novafeltria, occhio alla truffa del finto Carabiniere: famiglia nel mirino, malviventi beffati

"Sono Antonio Rossi, tenente dei Carabinieri di Villa Verucchio": così il truffatore al telefono

Nuovi tentativi di truffa a Novafeltria. Questa mattina (16 ottobre) una coppia di anziani, residenti in una via centrale della città, assieme al figlio quarantenne, ha rischiato di finire nelle grinfie dei truffatori, ma il pronto intervento dei Carabinieri della stazione locale ha evitato che il tentativo di truffa potesse effettuarsi nella sua totalità. Tutto è partito da una telefonata al numero di casa: un uomo, spacciandosi per finto Carabiniere, ha chiesto di poter parlare con il quarantenne (nominandolo per nome e cognome). A quest'ultimo è stato intimato di recarsi velocemente alla locale stazione, riferendo che un suo documento era stato clonato. Arrivato alla caserma di Novafeltria, il personale dell'Arma ha immediatamente capito che il malcapitato fosse stato ingannato dal suo interlocutore telefonico (che parlava italiano senza avere accenti particolari: aveva un tono piuttosto istituzionale) ed è stata subito inviata una pattuglia all'abitazione della famiglia, che ha immediatamente rassicurato i due genitori anziani. Ma il tentativo di truffa è andato avanti: nuova telefonata a casa, con l'obiettivo di ingannare i genitori. Il modus operandi è noto: "Suo figlio è stato arrestato, serve pagare un'immediata cauzione". Ma qualcosa è andato storto. A rispondere al telefono è stato infatti il quarantenne, che ha finto di stare al gioco. Alla cornetta c'era un presunto Antonio Rossi, tenente dei Carabinieri della stazione di piazza Malatesta 28 di Villa Verucchio (che è in via Banfi...). Il finto Carabiniere ha poi capito di essere scoperto e ha chiuso la telefonata. La storia ha due elementi molto significativi: il primo, i Carabinieri non convocano mai in Caserma ma si presentano all'abitazione della persona interessata; lo fanno anche i truffatori, ma senza l'auto di servizio. Seconda: i truffatori sono sempre più preparati e abili. Quindi massima attenzione.