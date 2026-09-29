Meteo Rimini, 30 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti

A Rimini il 30 settembre 2026 tempo prevalentemente sereno, vento debole e massime intorno a 26°C: il dettaglio orario per organizzare la giornata.

Una giornata che si annuncia tranquilla e favorevole alle attività all'aperto: Rimini sarà interessata da un campo di alta pressione che manterrà il cielo limpido e il clima generalmente mite. Scorri il dettaglio orario per sapere come vestirti e cosa aspettarti durante le diverse fasce della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 16,7 °C (percepita 16,8 °C).

16,7 °C (percepita 16,8 °C). Umidità: 91% — sensazione di aria umida.

91% — sensazione di aria umida. Pressione: 1025 hPa.

1025 hPa. Vento: debole da SO a 0,6 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.

debole da SO a 0,6 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s. Visibilità: 10 000 m.

10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

La notte sarà calma e limpida; attenzione alla lieve escursione termica se si resta all'aperto.

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 15,9 °C.

15,9 °C. Umidità: 90%.

90%. Pressione: 1025 hPa.

1025 hPa. Vento: 1,2 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SO.

1,2 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SO. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattinata presto fresca: una giacca leggera può essere utile per chi esce alle prime ore.

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo prevalentemente sereno (nuvolosità residua 7%).

(nuvolosità residua 7%). Temperatura: 16,5 °C (percepita 16,4 °C).

16,5 °C (percepita 16,4 °C). Umidità: 81%.

81%. Pressione: 1025 hPa.

1025 hPa. Vento: 1,1 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SE.

1,1 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SE. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prime ore di luce con cielo quasi terso; progressivo aumento delle temperature.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 23,2 °C.

23,2 °C. Umidità: 59%.

59%. Pressione: 1026 hPa.

1026 hPa. Vento: 1,6 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s, direzione ENE.

1,6 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s, direzione ENE. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Giornata che prende calore: sole intenso e atmosfera più secca rispetto alle ore notturne.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 25,9 °C (massima prevista).

25,9 °C (massima prevista). Umidità: 53%.

53%. Pressione: 1025 hPa.

1025 hPa. Vento: 3,9 m/s, raffiche fino a 9,3 m/s da ENE.

3,9 m/s, raffiche fino a 9,3 m/s da ENE. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Punta di caldo della giornata: protezione solare consigliata e attenzione alle attività all'aperto nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 24,9 °C.

24,9 °C. Umidità: 58%.

58%. Pressione: 1024 hPa.

1024 hPa. Vento: 3,9 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s da E.

3,9 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s da E. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Temperature ancora piacevoli; vento moderato in rinforzo rispetto alla mattina, ma senza fenomeni avversi attesi.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 20,3 °C.

20,3 °C. Umidità: 75%.

75%. Pressione: 1024 hPa.

1024 hPa. Vento: 2,0 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s da SE.

2,0 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s da SE. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

La temperatura scende gradualmente verso valori più freschi; serata piacevole per passeggiate sul lungomare.

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 18,2 °C (percepita 18,3 °C).

18,2 °C (percepita 18,3 °C). Umidità: 88%.

88%. Pressione: 1024 hPa.

1024 hPa. Vento: 1,3 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s da S.

1,3 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s da S. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera stabile e tranquilla; lieve umidità aumentata ma senza piogge.

Riepilogo del giorno

In sintesi, per Rimini il 30 settembre 2026 ci aspetta una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature minime intorno a 15,9 °C e massime vicino a 25,9 °C. Il vento rimarrà generalmente debole-moderato con qualche raffica a metà giornata; precipitazioni assenti (0 mm). Consigli pratici: giacca leggera per la mattina e la sera, protezione solare nelle ore centrali e attività all'aperto ideale grazie al clima favorevole.