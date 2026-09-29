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Meteo Rimini, 30 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti

A Rimini il 30 settembre 2026 tempo prevalentemente sereno, vento debole e massime intorno a 26°C: il dettaglio orario per organizzare la giornata.

A cura di Redazione
29 settembre 2026 15:00
Meteo Rimini, 30 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti -
Meteo
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Una giornata che si annuncia tranquilla e favorevole alle attività all'aperto: Rimini sarà interessata da un campo di alta pressione che manterrà il cielo limpido e il clima generalmente mite. Scorri il dettaglio orario per sapere come vestirti e cosa aspettarti durante le diverse fasce della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 16,7 °C (percepita 16,8 °C).
  • Umidità: 91% — sensazione di aria umida.
  • Pressione: 1025 hPa.
  • Vento: debole da SO a 0,6 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.
  • Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

La notte sarà calma e limpida; attenzione alla lieve escursione termica se si resta all'aperto.

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 15,9 °C.
  • Umidità: 90%.
  • Pressione: 1025 hPa.
  • Vento: 1,2 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SO.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattinata presto fresca: una giacca leggera può essere utile per chi esce alle prime ore.

Mattina (06:00)

  • Condizioni: cielo prevalentemente sereno (nuvolosità residua 7%).
  • Temperatura: 16,5 °C (percepita 16,4 °C).
  • Umidità: 81%.
  • Pressione: 1025 hPa.
  • Vento: 1,1 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SE.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prime ore di luce con cielo quasi terso; progressivo aumento delle temperature.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 23,2 °C.
  • Umidità: 59%.
  • Pressione: 1026 hPa.
  • Vento: 1,6 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s, direzione ENE.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Giornata che prende calore: sole intenso e atmosfera più secca rispetto alle ore notturne.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 25,9 °C (massima prevista).
  • Umidità: 53%.
  • Pressione: 1025 hPa.
  • Vento: 3,9 m/s, raffiche fino a 9,3 m/s da ENE.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Punta di caldo della giornata: protezione solare consigliata e attenzione alle attività all'aperto nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 24,9 °C.
  • Umidità: 58%.
  • Pressione: 1024 hPa.
  • Vento: 3,9 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s da E.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Temperature ancora piacevoli; vento moderato in rinforzo rispetto alla mattina, ma senza fenomeni avversi attesi.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 20,3 °C.
  • Umidità: 75%.
  • Pressione: 1024 hPa.
  • Vento: 2,0 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s da SE.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

La temperatura scende gradualmente verso valori più freschi; serata piacevole per passeggiate sul lungomare.

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 18,2 °C (percepita 18,3 °C).
  • Umidità: 88%.
  • Pressione: 1024 hPa.
  • Vento: 1,3 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s da S.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera stabile e tranquilla; lieve umidità aumentata ma senza piogge.

Riepilogo del giorno

In sintesi, per Rimini il 30 settembre 2026 ci aspetta una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature minime intorno a 15,9 °C e massime vicino a 25,9 °C. Il vento rimarrà generalmente debole-moderato con qualche raffica a metà giornata; precipitazioni assenti (0 mm). Consigli pratici: giacca leggera per la mattina e la sera, protezione solare nelle ore centrali e attività all'aperto ideale grazie al clima favorevole.

Previsioni meteo 30 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.7° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 0.6 SO (max 1.8)
Umidità 91%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.9° (perc. +15.9°)
Precip. -
Vento 1.2 SO (max 2.6)
Umidità 90%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.5° (perc. +16.4°)
Precip. -
Vento 1.1 SO (max 2.6)
Umidità 81%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.2° (perc. +23.1°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 5.3)
Umidità 59%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.9° (perc. +25.9°)
Precip. -
Vento 3.9 NE (max 9.3)
Umidità 53%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.9° (perc. +24.9°)
Precip. -
Vento 3.9 E (max 8.4)
Umidità 58%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.3° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 2.0 SE (max 3.7)
Umidità 75%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.2° (perc. +18.3°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 2.4)
Umidità 88%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.1° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 0.9 SO (max 2.4)
Umidità 93%
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