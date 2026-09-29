Meteo Rimini, 30 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature miti
A Rimini il 30 settembre 2026 tempo prevalentemente sereno, vento debole e massime intorno a 26°C: il dettaglio orario per organizzare la giornata.
Una giornata che si annuncia tranquilla e favorevole alle attività all'aperto: Rimini sarà interessata da un campo di alta pressione che manterrà il cielo limpido e il clima generalmente mite. Scorri il dettaglio orario per sapere come vestirti e cosa aspettarti durante le diverse fasce della giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 16,7 °C (percepita 16,8 °C).
- Umidità: 91% — sensazione di aria umida.
- Pressione: 1025 hPa.
- Vento: debole da SO a 0,6 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.
- Visibilità: 10 000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
La notte sarà calma e limpida; attenzione alla lieve escursione termica se si resta all'aperto.
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 15,9 °C.
- Umidità: 90%.
- Pressione: 1025 hPa.
- Vento: 1,2 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SO.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Mattinata presto fresca: una giacca leggera può essere utile per chi esce alle prime ore.
Mattina (06:00)
- Condizioni: cielo prevalentemente sereno (nuvolosità residua 7%).
- Temperatura: 16,5 °C (percepita 16,4 °C).
- Umidità: 81%.
- Pressione: 1025 hPa.
- Vento: 1,1 m/s, raffiche fino a 2,6 m/s da SE.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Prime ore di luce con cielo quasi terso; progressivo aumento delle temperature.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 23,2 °C.
- Umidità: 59%.
- Pressione: 1026 hPa.
- Vento: 1,6 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s, direzione ENE.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Giornata che prende calore: sole intenso e atmosfera più secca rispetto alle ore notturne.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 25,9 °C (massima prevista).
- Umidità: 53%.
- Pressione: 1025 hPa.
- Vento: 3,9 m/s, raffiche fino a 9,3 m/s da ENE.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Punta di caldo della giornata: protezione solare consigliata e attenzione alle attività all'aperto nelle ore centrali.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 24,9 °C.
- Umidità: 58%.
- Pressione: 1024 hPa.
- Vento: 3,9 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s da E.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Temperature ancora piacevoli; vento moderato in rinforzo rispetto alla mattina, ma senza fenomeni avversi attesi.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 20,3 °C.
- Umidità: 75%.
- Pressione: 1024 hPa.
- Vento: 2,0 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s da SE.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
La temperatura scende gradualmente verso valori più freschi; serata piacevole per passeggiate sul lungomare.
Sera (21:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 18,2 °C (percepita 18,3 °C).
- Umidità: 88%.
- Pressione: 1024 hPa.
- Vento: 1,3 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s da S.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Sera stabile e tranquilla; lieve umidità aumentata ma senza piogge.
Riepilogo del giorno
In sintesi, per Rimini il 30 settembre 2026 ci aspetta una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature minime intorno a 15,9 °C e massime vicino a 25,9 °C. Il vento rimarrà generalmente debole-moderato con qualche raffica a metà giornata; precipitazioni assenti (0 mm). Consigli pratici: giacca leggera per la mattina e la sera, protezione solare nelle ore centrali e attività all'aperto ideale grazie al clima favorevole.