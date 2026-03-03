Meteo Rimini, 4 marzo 2026: nuvolosità prevalente e brevi piovaschi a mezzogiorno
A Rimini il 4 marzo 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con *pioggia leggera* intorno a mezzogiorno e temperature miti intorno a 12°C.
La giornata del 4 marzo 2026 a Rimini si presenta con una copertura nuvolosa diffusa e una breve fase di pioggia leggera attesa verso il mezzogiorno. Non si prevedono fenomeni intensi, ma la variabilità e l'umidità potranno rendere il cielo grigio per gran parte delle ore.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo con nubi sparse (circa 71% di copertura). Temperatura intorno a 8,4 °C, umidità alta (85%) e pressione stabile sui 1028 hPa. Vento molto debole da nord (0,35 m/s, raffica 0,53 m/s). Visibilità buona (10 km).
Prima mattina (03:00): persistono nubi sparse (78%). Temperatura in lieve aumento a 9,8 °C, umidità al 88% e pressione ancora sui 1028 hPa. Vento debole da sud-ovest (≈231°, 0,62 m/s, raffica 0,65 m/s).
Mattina (06:00): condizioni analoghe con nubi sparse (84%) e temperatura stabile intorno a 9,7 °C. Umidità 88% e pressione 1028 hPa. Vento debole da sud-ovest (≈233°, 1,02 m/s).
Mezza mattinata (09:00): il cielo si fa più coperto (cielo coperto, 97%) e le temperature salgono fino a 12,3 °C. Umidità 80%, pressione 1028 hPa. Vento quasi calmo da nord-nordovest (≈332°, 0,19 m/s). Si avverte lieve sensazione di fresco matutino (feels like 11,6 °C).
Mezzogiorno (12:00): aumento dell'instabilità con pioggia leggera prevista (precipitazioni totali 0,12 mm nelle 3 ore). Temperatura massima diurna prevista intorno a 13,1 °C, umidità al 77% e pressione 1028 hPa. Vento leggero da nord-est (≈50°, 2,16 m/s, raffica 0,61 m/s). Consigliato un ombrello leggero per uscire.
Primo pomeriggio (15:00): persistono gli annuvolamenti e torna la pioggia leggera con accumulo stimato di 0,55 mm nelle 3 ore; copertura nuvolosa al 100%. Temperatura in lieve calo a 12,0 °C, umidità 87% e pressione 1027 hPa. Vento molto debole da est (≈87°, 1,58 m/s, raffica 1,62 m/s).
Tardo pomeriggio (18:00): la pioggia tende ad attenuarsi ma il cielo resta coperto (99%). Temperatura attorno a 11,9 °C, umidità 88% e pressione 1027 hPa. Vento debole da sud-est (≈126°, 1,42 m/s).
Sera (21:00): attenuazione della nuvolosità con nubi sparse (67%). Temperatura intorno a 11,1 °C, umidità alta (89%) e pressione che risale a 1028 hPa. Vento calmo da nord-nordest (≈32°, 0,82 m/s). Visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Per Rimini il 4 marzo 2026 ci si aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa, con pioggia leggera concentrata intorno a mezzogiorno e nel primo pomeriggio (accumulo complessivo molto contenuto, circa 0,7 mm). Temperature miti per il periodo, attorno a 12–13 °C nelle ore diurne, ventilazione generalmente debole (0,2–2,2 m/s). Nessun evento meteorologico significativo previsto, ma si consiglia un capo impermeabile nelle ore centrali.