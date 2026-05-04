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Meteo Rimini — 5 maggio 2026: mattinata piovosa, pomeriggio con nubi e schiarite

A Rimini il 5 maggio 2026: piogge tra notte e mattina, miglioramento nel pomeriggio con temperature fino a 19°C. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

A cura di Redazione
04 maggio 2026 15:00
Meteo Rimini — 5 maggio 2026: mattinata piovosa, pomeriggio con nubi e schiarite -
Meteo
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La giornata meteorologica di Rimini del 5 maggio 2026 si presenta dinamica: non mancheranno precipitazioni nelle ore notturne e del mattino, seguite da un deciso miglioramento nel corso del pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per sapere quando uscire con l'ombrello e quando aspettarti le prime schiarite.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte si apre con cielo coperto e temperature intorno a 13,0 °C. Vento modesto da sud-sudovest a 3,2 m/s (raffiche fino a 4,3 m/s). Nessuna precipitazione significativa attesa in questa finestra (precipitazioni previste: 0 mm). Pressione intorno a 1016 hPa e visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00)

Frequente nuvolosità compatta e prime precipitazioni: è prevista pioggia leggera con accumulo stimato di 0,13 mm nelle tre ore. Temperatura in lieve aumento a 16,2 °C. Vento da sud-ovest intorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Umidità attorno al 59%.

Mattina (06:00)

Mattina piovosa: attesa pioggia moderata con circa 3,07 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 13,2 °C e elevata umidità (87%). Vento debole da sud-sudovest a 3,0 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s. Prevista copertura nuvolosa totale.

Mezza mattinata (09:00)

Piogge residue, pioggia leggera con accumulo di circa 2,41 mm nelle tre ore. Temperatura sui 13,6 °C, umidità elevata (89%). Vento leggero a 4,3 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Tempo ancora coperto, con visibilità buona.

Mezzogiorno (12:00)

Persistono precipitazioni deboli: altra pioggia leggera con circa 2,45 mm nelle tre ore. Temperatura in lieve aumento a 14,5 °C. Vento più debole a 2,3 m/s (raffiche intorno a 3,0 m/s). Nuvolosità molto estesa, attenzione a strade bagnate.

Primo pomeriggio (15:00)

Il tempo migliora: transizione verso nubi sparse e prime schiarite. Temperatura massima della giornata attesa intorno a 18,9 °C. Vento da sud intorno a 3,3 m/s, raffiche fino a 6,0 m/s. Precipitazioni praticamente assenti in questa finestra.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni stabili con nubi sparse, temperatura in lieve calo a 17,2 °C. Vento debole a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s. Cielo irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni significativi.

Sera (21:00)

La serata si presenta con nubi sparse e temperature intorno a 15,3 °C. Vento a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Nessuna precipitazione prevista nelle ore serali immediate; atmosfera più fresca e umida.

Riepilogo del giorno

Il 5 maggio 2026 a Rimini vedrà piogge da deboli a moderate nella notte e soprattutto nelle ore mattutine, con accumuli localmente significativi (picco attorno alle prime ore del mattino). Dal primo pomeriggio è previsto un miglioramento con nubi sparse e schiarite, temperature tra circa 13 °C e 19 °C, venti deboli/moderati da sud. Consiglio: porta un ombrello per la mattina, ma programma attività all'aperto nel pomeriggio quando il tempo tenderà a rasserenarsi.

Previsioni meteo 5 maggio 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.0° (perc. +11.9°)
Precip. -
Vento 3.2 SO (max 4.3)
Umidità 59%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.2° (perc. +15.4°)
Precip. 0.13mm (prob. 20%)
Vento 4.3 SO (max 7.2)
Umidità 59%
06:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +13.2° (perc. +12.8°)
Precip. 3.07mm (prob. 100%)
Vento 3.0 S (max 5.8)
Umidità 87%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.6° (perc. +13.4°)
Precip. 2.41mm (prob. 100%)
Vento 4.3 SE (max 7.2)
Umidità 89%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.5° (perc. +14.3°)
Precip. 2.45mm (prob. 100%)
Vento 2.3 SE (max 3.0)
Umidità 88%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.9° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 3.3 S (max 6.0)
Umidità 72%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.2° (perc. +17.1°)
Precip. -
Vento 2.8 S (max 3.9)
Umidità 80%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.3° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 3.3 SO (max 4.7)
Umidità 87%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.8° (perc. +15.8°)
Precip. 0.16mm (prob. 20%)
Vento 2.6 S (max 3.4)
Umidità 88%
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