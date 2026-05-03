Oltre un milione di euro per l’Hospice dell’Infermi: il generoso testamento di una signora scomparsa

Terreni, case e oltre 270mila euro

Importante donazione per l’Hospice dell’ospedale Infermi di Rimini. Come riporta il Resto del Carlino, una donna di Cattolica, scomparsa da alcuni anni, ha lasciato in testamento all’Ausl Romagna – indicando come beneficiario l’Hospice del dipartimento Oncoematologico – un patrimonio composto da terreni, appartamenti e denaro.

Tra i beni figurano due terreni situati tra l’autostrada e la Statale 16 e diversi appartamenti in zona lungomare Regina. A questi si aggiungono 272.791 euro, ricavati dalla vendita di un altro immobile posseduto al 50% con la sorella, per un totale di circa 615mila euro prima delle spese.

L’iter burocratico, avviato con la successione nel 2023 e concluso nelle scorse settimane, ha portato all’acquisizione ufficiale dei beni da parte dell’Ausl. Il valore complessivo dell’eredità è stimato in oltre un milione di euro.

Le risorse saranno destinate alle attività e ai servizi dell’Hospice riminese, come previsto dalla volontà della donatrice.