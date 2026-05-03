"Sono la donna del rapper, ho una pistola": semina lo scompiglio sul treno, denunciata

La donna millantava il possesso di una pistola. È stata denunciata per interruzione di pubblico servizio

Una donna di nazionalità rumena, residente a Pesaro, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio, in relazione a quanto avvenuto venerdì scorso (1° Maggio), su un treno regionale partito da Rimini alle 21.30 e diretto a Bologna. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute, la donna ha subito assunto un atteggiamento sopra le righe, iniziando a discutere con altri passeggeri. Sembra, da alcune testimonianze di presenti, che abbia iniziato a usare parole intimidatorie, dicendo di essere la fidanzata di un famoso rapper noto per precedenti di Polizia, fino a minacciare di usare una pistola, che in realtà non possedeva. A quel punto il treno è stato fermato alla stazione di Forlì, dove sono intervenuti Carabinieri e agenti di Polizia. Il convoglio è rimasto fermo una decina di minuti mentre le forze dell'ordine svolgevano gli accertamenti. Della pistola non c'era traccia, ma la donna è stata comunque denunciata per interruzione di pubblico servizio.