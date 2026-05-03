Riccione, "bagarre" durante manifestazione dello street food: agente ferito, Forza Italia indignata

Andrea Dionigi Palazzi: "La sicurezza elemento imprescindibile per la qualità dell’offerta turistica e per la serenità della comunità"

Un agente della Polizia Locale è stato ferito a Riccione, nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 2 maggio), intorno alle 19, in piazzale Roma. Il responsabile sarebbe un minore, che è stato identificato e che sarà denunciato. Tutto è nato da un momento di tensione attorno a un food truck, durante una manifestazione dedicata allo street food, con un litigio che ha coinvolto due persone maggiorenni. La situazione, dopo l'intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri, è comunque tornata subito sotto controllo.

Sui fatti arriva il commento di Andrea Dionigi Palazzi: "L’avvio della stagione balneare 2026 a Riccione è purtroppo segnato da un grave episodio di cronaca: una rissa avvenuta in Piazzale Roma, nel cuore di Viale Ceccarini, che ha visto anche il coinvolgimento di un agente delle forze dell’ordine, successivamente trasportato in ospedale. Un fatto che desta forte preoccupazione e che ci auguriamo possa rimanere isolato, senza rappresentare il preludio a un’estate segnata da criticità sul piano della sicurezza".

"Quanto accaduto - prosegue - impone però una riflessione seria e immediata sull’organizzazione dei servizi di controllo del territorio. Riccione è una delle principali destinazioni turistiche della Riviera e, soprattutto nei mesi estivi, registra un afflusso molto elevato di visitatori: è quindi indispensabile garantire standard di sicurezza adeguati, sia per i residenti sia per i turisti e gli operatori economici. In questo contesto, appare evidente la necessità di un potenziamento concreto e tempestivo della presenza delle forze dell’ordine, con particolare attenzione all’area della spiaggia. Nella scorsa stagione, infatti, il presidio era affidato a un numero estremamente limitato di unità del Nucleo Anti Contraffazione della Polizia Municipale, una dotazione non proporzionata alle reali esigenze del territorio".

"E, con un filo di ironia, viene da dire che a poco serve rifare il salotto buono della città, come la nuova pavimentazione di Viale Ceccarini, se poi non si riesce a garantire la sicurezza di chi quel salotto lo vive ogni giorno. Per questo motivo, si ritiene fondamentale rafforzare il servizio di vigilanza lungo il litorale, incrementando uomini e mezzi e garantendo una presenza costante e visibile. La sicurezza rappresenta un elemento imprescindibile per la qualità dell’offerta turistica e per la serenità della comunità: intervenire ora, con decisione, è una priorità non più rinviabile", chiosa.