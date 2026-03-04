Meteo Rimini, 5 marzo 2026: giornata stabile con nubi sparse e temperature miti

Rimini, 5 marzo 2026 — giornata stabile e senza precipitazioni: nubi variabili, venti deboli e temperature intorno a 9–13 °C. Dettaglio orario.

La giornata meteorologica prevista per Rimini del 5 marzo 2026 si presenta all'insegna della stabilità atmosferica. Se cerchi indicazioni rapide o vuoi organizzare attività all'aperto, qui trovi il bollettino orario con i principali elementi da considerare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo con nubi sparse (copertura ~84%).

cielo con (copertura ~84%). Temperatura: 8.9 °C, feel like 8.9 °C.

8.9 °C, feel like 8.9 °C. Umidità: 88%.

88%. Pressione: 1027 hPa (livello del mare).

1027 hPa (livello del mare). Vento: molto debole, 0.6 m/s da nord (5°), raffiche intorno a 0.7 m/s.

molto debole, 0.6 m/s da nord (5°), raffiche intorno a 0.7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: nubi sparse con ampie aperture (copertura ~38%).

nubi sparse con ampie aperture (copertura ~38%). Temperatura: 10.5 °C, feel like 10.0 °C.

10.5 °C, feel like 10.0 °C. Umidità: 91%.

91%. Pressione: 1026 hPa.

1026 hPa. Vento: quasi calmo, 0.5 m/s da nord-ovest (305°), raffiche 0.7 m/s.

quasi calmo, 0.5 m/s da nord-ovest (305°), raffiche 0.7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

Condizione principale: cieli con nubi sparse (copertura ~45%).

cieli con (copertura ~45%). Temperatura: 10.6 °C, feel like 10.1 °C.

10.6 °C, feel like 10.1 °C. Umidità: 91%.

91%. Pressione: 1026 hPa.

1026 hPa. Vento: molto debole, 0.6 m/s da sud-sud-ovest (202°), raffiche 0.5 m/s.

molto debole, 0.6 m/s da sud-sud-ovest (202°), raffiche 0.5 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: nubi sparse con aumento della copertura (58%).

con aumento della copertura (58%). Temperatura: 12.9 °C, feel like 12.4 °C.

12.9 °C, feel like 12.4 °C. Umidità: 83%.

83%. Pressione: 1026 hPa.

1026 hPa. Vento: debole, 1.7 m/s da est (90°), raffiche fino a 1.9 m/s.

debole, 1.7 m/s da est (90°), raffiche fino a 1.9 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo parzialmente nuvoloso (copertura ~74%).

cielo (copertura ~74%). Temperatura: 13.4 °C, feel like 12.9 °C.

13.4 °C, feel like 12.9 °C. Umidità: 80%.

80%. Pressione: 1025 hPa.

1025 hPa. Vento: debole-moderato, 2.8 m/s da est-nord-est (64°), raffiche 2.6 m/s.

debole-moderato, 2.8 m/s da est-nord-est (64°), raffiche 2.6 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: nubi sparse con trend verso cielo più coperto (84%).

con trend verso cielo più coperto (84%). Temperatura: 13.0 °C, feel like 12.5 °C.

13.0 °C, feel like 12.5 °C. Umidità: 81%.

81%. Pressione: 1025 hPa.

1025 hPa. Vento: debole, 2.2 m/s da est (83°), raffiche 2.1 m/s.

debole, 2.2 m/s da est (83°), raffiche 2.1 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: cielo con nubi sparse (copertura ~81%).

cielo con (copertura ~81%). Temperatura: 11.3 °C, feel like 10.9 °C.

11.3 °C, feel like 10.9 °C. Umidità: 89%.

89%. Pressione: 1024 hPa.

1024 hPa. Vento: debole, 2.5 m/s da sud-est (126°), raffiche fino a 2.7 m/s.

debole, 2.5 m/s da sud-est (126°), raffiche fino a 2.7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo coperto (copertura ~98%).

(copertura ~98%). Temperatura: 10.6 °C, feel like 10.1 °C.

10.6 °C, feel like 10.1 °C. Umidità: 91%.

91%. Pressione: 1024 hPa.

1024 hPa. Vento: debole, 1.4 m/s da sud-est (138°), raffiche 1.4 m/s.

debole, 1.4 m/s da sud-est (138°), raffiche 1.4 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini per il 5 marzo 2026 sarà interessata da un campo di alta pressione con tempo generalmente stabile e nessuna precipitazione prevista. Le temperature rimangono miti per il periodo, oscillando tra circa 9 °C nelle ore più fresche e 13–13.5 °C nelle ore centrali. Il cielo alterna aperture e nubi sparse, con un aumento della copertura verso sera. I venti saranno deboli e di direzione variabile; la pressione elevata (1024–1027 hPa) suggerisce condizioni complessivamente tranquille. Pianifica attività all'aperto senza rischio di pioggia, ma porta una giacca leggera per le ore serali.