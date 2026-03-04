Meteo Rimini, 5 marzo 2026: giornata stabile con nubi sparse e temperature miti
Rimini, 5 marzo 2026 — giornata stabile e senza precipitazioni: nubi variabili, venti deboli e temperature intorno a 9–13 °C. Dettaglio orario.
La giornata meteorologica prevista per Rimini del 5 marzo 2026 si presenta all'insegna della stabilità atmosferica. Se cerchi indicazioni rapide o vuoi organizzare attività all'aperto, qui trovi il bollettino orario con i principali elementi da considerare.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo con nubi sparse (copertura ~84%).
- Temperatura: 8.9 °C, feel like 8.9 °C.
- Umidità: 88%.
- Pressione: 1027 hPa (livello del mare).
- Vento: molto debole, 0.6 m/s da nord (5°), raffiche intorno a 0.7 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: nubi sparse con ampie aperture (copertura ~38%).
- Temperatura: 10.5 °C, feel like 10.0 °C.
- Umidità: 91%.
- Pressione: 1026 hPa.
- Vento: quasi calmo, 0.5 m/s da nord-ovest (305°), raffiche 0.7 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cieli con nubi sparse (copertura ~45%).
- Temperatura: 10.6 °C, feel like 10.1 °C.
- Umidità: 91%.
- Pressione: 1026 hPa.
- Vento: molto debole, 0.6 m/s da sud-sud-ovest (202°), raffiche 0.5 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: nubi sparse con aumento della copertura (58%).
- Temperatura: 12.9 °C, feel like 12.4 °C.
- Umidità: 83%.
- Pressione: 1026 hPa.
- Vento: debole, 1.7 m/s da est (90°), raffiche fino a 1.9 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: cielo parzialmente nuvoloso (copertura ~74%).
- Temperatura: 13.4 °C, feel like 12.9 °C.
- Umidità: 80%.
- Pressione: 1025 hPa.
- Vento: debole-moderato, 2.8 m/s da est-nord-est (64°), raffiche 2.6 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: nubi sparse con trend verso cielo più coperto (84%).
- Temperatura: 13.0 °C, feel like 12.5 °C.
- Umidità: 81%.
- Pressione: 1025 hPa.
- Vento: debole, 2.2 m/s da est (83°), raffiche 2.1 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: cielo con nubi sparse (copertura ~81%).
- Temperatura: 11.3 °C, feel like 10.9 °C.
- Umidità: 89%.
- Pressione: 1024 hPa.
- Vento: debole, 2.5 m/s da sud-est (126°), raffiche fino a 2.7 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Sera (21:00)
- Condizione principale: cielo coperto (copertura ~98%).
- Temperatura: 10.6 °C, feel like 10.1 °C.
- Umidità: 91%.
- Pressione: 1024 hPa.
- Vento: debole, 1.4 m/s da sud-est (138°), raffiche 1.4 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
In sintesi, Rimini per il 5 marzo 2026 sarà interessata da un campo di alta pressione con tempo generalmente stabile e nessuna precipitazione prevista. Le temperature rimangono miti per il periodo, oscillando tra circa 9 °C nelle ore più fresche e 13–13.5 °C nelle ore centrali. Il cielo alterna aperture e nubi sparse, con un aumento della copertura verso sera. I venti saranno deboli e di direzione variabile; la pressione elevata (1024–1027 hPa) suggerisce condizioni complessivamente tranquille. Pianifica attività all'aperto senza rischio di pioggia, ma porta una giacca leggera per le ore serali.