Altarimini

Meteo Rimini, 5 marzo 2026: giornata stabile con nubi sparse e temperature miti

Rimini, 5 marzo 2026 — giornata stabile e senza precipitazioni: nubi variabili, venti deboli e temperature intorno a 9–13 °C. Dettaglio orario.

A cura di Redazione
04 marzo 2026 15:00
Meteo Rimini, 5 marzo 2026: giornata stabile con nubi sparse e temperature miti -
Meteo
Condividi

La giornata meteorologica prevista per Rimini del 5 marzo 2026 si presenta all'insegna della stabilità atmosferica. Se cerchi indicazioni rapide o vuoi organizzare attività all'aperto, qui trovi il bollettino orario con i principali elementi da considerare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo con nubi sparse (copertura ~84%).
  • Temperatura: 8.9 °C, feel like 8.9 °C.
  • Umidità: 88%.
  • Pressione: 1027 hPa (livello del mare).
  • Vento: molto debole, 0.6 m/s da nord (5°), raffiche intorno a 0.7 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: nubi sparse con ampie aperture (copertura ~38%).
  • Temperatura: 10.5 °C, feel like 10.0 °C.
  • Umidità: 91%.
  • Pressione: 1026 hPa.
  • Vento: quasi calmo, 0.5 m/s da nord-ovest (305°), raffiche 0.7 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cieli con nubi sparse (copertura ~45%).
  • Temperatura: 10.6 °C, feel like 10.1 °C.
  • Umidità: 91%.
  • Pressione: 1026 hPa.
  • Vento: molto debole, 0.6 m/s da sud-sud-ovest (202°), raffiche 0.5 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: nubi sparse con aumento della copertura (58%).
  • Temperatura: 12.9 °C, feel like 12.4 °C.
  • Umidità: 83%.
  • Pressione: 1026 hPa.
  • Vento: debole, 1.7 m/s da est (90°), raffiche fino a 1.9 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo parzialmente nuvoloso (copertura ~74%).
  • Temperatura: 13.4 °C, feel like 12.9 °C.
  • Umidità: 80%.
  • Pressione: 1025 hPa.
  • Vento: debole-moderato, 2.8 m/s da est-nord-est (64°), raffiche 2.6 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: nubi sparse con trend verso cielo più coperto (84%).
  • Temperatura: 13.0 °C, feel like 12.5 °C.
  • Umidità: 81%.
  • Pressione: 1025 hPa.
  • Vento: debole, 2.2 m/s da est (83°), raffiche 2.1 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo con nubi sparse (copertura ~81%).
  • Temperatura: 11.3 °C, feel like 10.9 °C.
  • Umidità: 89%.
  • Pressione: 1024 hPa.
  • Vento: debole, 2.5 m/s da sud-est (126°), raffiche fino a 2.7 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo coperto (copertura ~98%).
  • Temperatura: 10.6 °C, feel like 10.1 °C.
  • Umidità: 91%.
  • Pressione: 1024 hPa.
  • Vento: debole, 1.4 m/s da sud-est (138°), raffiche 1.4 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini per il 5 marzo 2026 sarà interessata da un campo di alta pressione con tempo generalmente stabile e nessuna precipitazione prevista. Le temperature rimangono miti per il periodo, oscillando tra circa 9 °C nelle ore più fresche e 13–13.5 °C nelle ore centrali. Il cielo alterna aperture e nubi sparse, con un aumento della copertura verso sera. I venti saranno deboli e di direzione variabile; la pressione elevata (1024–1027 hPa) suggerisce condizioni complessivamente tranquille. Pianifica attività all'aperto senza rischio di pioggia, ma porta una giacca leggera per le ore serali.

Previsioni meteo 5 marzo 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +8.9° (perc. +8.9°)
Precip. -
Vento 0.6 N (max 0.7)
Umidità 88%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.5° (perc. +10.0°)
Precip. -
Vento 0.5 NO (max 0.7)
Umidità 91%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.6° (perc. +10.1°)
Precip. -
Vento 0.6 S (max 0.5)
Umidità 91%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.9° (perc. +12.4°)
Precip. -
Vento 1.7 E (max 1.9)
Umidità 83%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.4° (perc. +12.9°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 2.6)
Umidità 80%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.0° (perc. +12.5°)
Precip. -
Vento 2.2 E (max 2.1)
Umidità 81%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.3° (perc. +10.9°)
Precip. -
Vento 2.5 SE (max 2.7)
Umidità 89%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.6° (perc. +10.1°)
Precip. -
Vento 1.4 SE (max 1.4)
Umidità 91%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +10.3° (perc. +9.7°)
Precip. -
Vento 0.7 N (max 0.7)
Umidità 91%
Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini