Meteo Rimini — 5 ottobre 2026: giornata stabile ma molto nuvolosa

Rimini, 5 ottobre 2026: tempo stabile con cielo generalmente coperto, temperature miti e vento debole. Previsioni orarie per organizzare la giornata.

L'autunno entra con calma sulla costa romagnola: per la giornata del 5 ottobre 2026 a Rimini ci aspetta un quadro meteorologico stabile e senza precipitazioni significative, ma con cielo spesso occupato da nubi. Di seguito il dettaglio orario per pianificare spostamenti, attività all'aperto o semplice relax lungo il mare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, senza precipitazioni previste (0 mm). Temperatura intorno a 17,0 °C, umidità al 80% e pressione sui 1025 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 0,6 m/s (raffiche fino a 1,7 m/s). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, tempo stabile, probabilità di pioggia nulla. Temperatura 16,7 °C, umidità 79%, pressione 1025 hPa. Vento leggero da sud-ovest a 0,7 m/s, raffiche fino a 1,5 m/s.

Mattina (06:00) — cielo coperto, ancora asciutto. Temperatura in lieve aumento a 18,2 °C, umidità 73% e pressione 1024 hPa. Vento molto debole da sud-ovest a 0,6 m/s (raffiche circa 1,3 m/s). Condizioni favorevoli per spostamenti mattutini, anche se il cielo resterà grigio.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto esteso, nessuna precipitazione attesa. Temperatura 21,7 °C, umidità 57% con pressione 1025 hPa. Vento debole che ruota più a nord-est intorno a 0,8 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s. Giornata relativamente mite per il periodo.

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto, stabile e asciutto (0 mm). Massima attesa sul giorno intorno a 23,4 °C, umidità 55% e pressione 1024 hPa. Vento debole da nord-est a 2,7 m/s, con raffiche fino a 6,7 m/s. Ideale per attività all'aperto se non si cerca il sole.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto, sempre senza pioggia. Temperatura 22,8 °C, umidità 58% e pressione 1023 hPa. Vento leggero da est a 2,5 m/s (raffiche circa 5,8 m/s). Condizioni miti, con nuvolosità persistente.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto, tendenza al lieve raffreddamento. Temperatura 19,8 °C, umidità 68% e pressione 1023 hPa. Vento debole in rotazione da sud-est a 1,4 m/s, raffiche fino a 2,7 m/s. Sera in avvicinamento con cielo ancora grigio.

Sera (21:00) — cielo coperto con copertura intorno all'86%, precipitazioni assenti. Temperatura 18,4 °C, umidità 78% e pressione 1023 hPa. Vento molto debole da sud a 1,2 m/s, raffiche fino a 2,3 m/s. Notte che si manterrà mite e umida.

Riepilogo del giorno

Giornata del 5 ottobre 2026 a Rimini caratterizzata da tempo stabile e assenza di precipitazioni, con prevalenza di cielo coperto e temperature comprese tra circa 16,7 °C e 23,4 °C. Venti in genere deboli, pressioni elevate attorno ai 1023–1025 hPa indicano condizioni atmosferiche stabili. Consigli: attività all'aperto possibili ma senza aspettarsi schiarite significative; temperature gradevoli, portare eventualmente una giacca leggera per la sera.