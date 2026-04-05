Meteo Rimini, 6 aprile 2026: giornata primaverile con cieli variabili

Rimini, 6 aprile 2026 — tempo stabile e primaverile: temperature fino a 17°C, vento debole e precipitazioni assenti. Dettaglio orario in questo articolo.

Una giornata di transizione primaverile attende Rimini il 6 aprile 2026: pressione sostenuta e venti deboli manterranno condizioni complessivamente stabili, con alternanza di schiarite e fasi più nuvolose. Scorri il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperatura 9.3°C, percepita 8.3°C. Umidità 59%, pressione 1023 hPa. Vento debole da SW a 2.1 m/s con raffiche fino a 2.1 m/s. Visibilità ottima (10.000 m). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00) — poche nuvole, temperatura 12.1°C (feels like 10.8°C). Umidità 55%, pressione 1023 hPa. Vento debole da SW intorno a 2.3 m/s con raffiche fino a 2.0 m/s. Cielo sereno a tratti, visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — nubi sparse, temperatura 12.9°C (percepita 11.8°C). Pressione in lieve aumento a 1024 hPa, umidità 59%. Vento molto debole da SW a 1.9 m/s. Condizioni stabili ma con maggiore copertura al cielo rispetto alle ore precedenti. Nessuna pioggia attesa.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto, netto aumento della nuvolosità: 93% di copertura. Temperatura in salita a 17.15°C (feels like 16.2°C). Umidità 50%, pressione 1024 hPa. Vento quasi assente da ENE a 0.8 m/s. Tempo stabile e ventilazione trascurabile.

Mezzogiorno (12:00) — cielo molto nuvoloso/coperto, temperatura massima prevista sulle ore centrali intorno a 17.25°C (percepita 16.4°C). Umidità 53%, pressione 1024 hPa. Vento debole da NNE a 2.9 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Nessuna precipitazione.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto, temperatura 17.05°C (feels like 16.3°C). Umidità 56%, pressione 1023 hPa. Vento debole da ENE a 1.8 m/s. Giornata ancora mite, con nuvolosità predominante ma senza fenomeni precipitativi.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto, temperature in diminuzione a 14.04°C (percepita 13.2°C). Umidità aumenta al 66%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole da SE a 1.4 m/s. Serata che si preannuncia più fresca ma asciutta.

Sera (21:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 14.09°C (feels like 13.4°C). Umidità 72%, pressione 1023 hPa. Vento debole da SSW a 1.9 m/s. Buona visibilità (10.000 m) e condizioni asciutte per le ore notturne.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 6 aprile 2026 a Rimini sarà una giornata stabile e asciutta, dominata da un campo di alta pressione: temperature primaverili con massime attorno a 17°C e minime vicine ai 9–12°C, vento debole e nessuna precipitazione prevista. Le nuvole aumenteranno nella seconda parte della mattinata e persisteranno nel pomeriggio, per poi diradare in serata.