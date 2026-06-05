Meteo Rimini — 6 giugno 2026: giornata mite con nubi e brevi piovaschi a mezzogiorno

Rimini, 6 giugno 2026: giornata generalmente mite e variabile, con possibilità di pioggia leggera intorno a mezzogiorno e venti deboli.

L'arrivo del 6 giugno a Rimini promette una giornata complessivamente mite ma variabile: poche ore di cielo sereno e molte fasi nuvolose si alterneranno a un breve passaggio di pioggia leggera attorno al mezzogiorno. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 17.5 °C (feels like 17.2 °C), umidità 73%, pressione 1015 hPa. Vento debole da WNW a 2.0 m/s con raffiche fino a 2.1 m/s. Visibilità 10 km. Condizioni tranquille per le attività serali e notturne.

Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Temperatura in lieve calo a 16.2 °C (feels like 15.9 °C), umidità 76%, pressione 1016 hPa. Vento debole da WNW a circa 2.1 m/s (raffiche 2.7 m/s). Cielo con modesti annuvolamenti ma senza fenomeni rilevanti.

Mattina (06:00) — nubi sparse. Temperature in aumento fino a 21.6 °C (feels like 21.7 °C), umidità 71%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da Ovest intorno a 0.9 m/s (raffiche 1.3 m/s). Cielo più coperto rispetto alle ore precedenti, ma stabile.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto. Massima mattutina sui 23.8 °C (feels like 23.8 °C), umidità 60%, pressione 1017 hPa. Vento leggero da Nord a circa 2.5 m/s (raffiche 1.8 m/s). Nuvolosità estesa: si consiglia una certa cautela per attività all'aperto, pur senza precipitazioni significative in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera possibile. Temperatura prevista 26.3 °C (feels like 26.3 °C), umidità 60%, pressione 1017 hPa. Vento da ENE a circa 3.1 m/s con raffiche fino a 2.4 m/s. Probabilità di precipitazione ~33% con accumulo stimato di 0.25 mm nelle 3 ore: brevi rovesci locali possibili.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera intermittente. Temperature intorno a 25.8 °C (feels like 26.1 °C), umidità 64%, pressione 1017 hPa. Vento da Est a circa 3.3 m/s (raffiche 2.3 m/s). Probabilità di pioggia ~23% e accumulo indicativo 0.13 mm nelle 3 ore: rovesci deboli e sporadici, alternati a schiarite.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse con schiarite. Temperatura in lieve calo a 24.6 °C (feels like 25.0 °C), umidità 72%, pressione 1018 hPa. Vento più debole da ESE intorno a 1.6 m/s (raffiche 1.8 m/s). Ridotta probabilità di pioggia (~12%). Ottime condizioni per attività all'aperto se si evitano i brevi rovesci residui.

Sera (21:00) — poche nuvole. Temperatura intorno a 21.3 °C (feels like 21.5 °C), umidità 79%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole da SSW a 1.2 m/s (raffiche 1.2 m/s). Cielo via via più sereno e condizioni confortevoli per la serata.

Riepilogo del giorno

Giornata mite e generalmente variabile a Rimini il 6 giugno 2026: temperature comprese tra circa 16 °C nelle ore più fresche e picchi intorno a 26 °C nelle ore centrali. Venti deboli, direzioni variabili (da WNW al mattino a correnti orientali durante il giorno). Possibilità di pioggia leggera soprattutto tra mezzogiorno e il primo pomeriggio con accumuli molto limitati (intorno a 0.25 mm e 0.13 mm nelle due fasce principali). In generale condizioni favorevoli, con brevi rovesci locali da tenere in considerazione per attività all'aperto.