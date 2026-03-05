Meteo Rimini, 6 marzo 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e temperature miti
Previsioni per Rimini, 6 marzo 2026: cielo per lo più coperto, venti deboli e nessuna pioggia attesa. Leggi il dettaglio orario.
La giornata del 6 marzo 2026 a Rimini si presenta stabile ma grigia: poche variazioni termiche e cieli prevalentemente coperti. Non sono attese precipitazioni significative, mentre i venti rimarranno deboli. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) – cielo coperto, temperatura 6.7°C (feels like 6.7°C). Umidità al 92%, pressione attorno a 1025 hPa. Vento debole da SSW a circa 0.98 m/s con raffica massima 0.87 m/s (vento molto leggero). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazione: 0% (0 mm attesi).
Prima mattina (03:00) – cielo coperto, temperatura in lieve aumento a 9.2°C (feels like 9.17°C). Umidità 92%, pressione 1023 hPa. Vento ancora molto leggero da sud-sudovest a circa 0.85 m/s, raffica 0.64 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità di pioggia: 0%.
Mattina (06:00) – cielo coperto, temperatura 9.1°C (feels like 9.09°C). Umidità 92% e pressione 1023 hPa. Il vento ruota verso sud-ovest (233°) con intensità intorno a 0.69 m/s; condizioni quindi molto calme. Visibilità ottima (10.000 m). Precipitazioni: assenti (0%).
Mezza mattinata (09:00) – cielo molto nuvoloso, temperatura 12.1°C (feels like 11.4°C). Umidità scende al 79%, pressione 1024 hPa. Vento debole da NNE (37°) intorno a 1.24 m/s con raffiche fino a 1.38 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna pioggia prevista (0%).
Mezzogiorno (12:00) – nubi sparse, picco termico della giornata con 13.4°C (feels like 12.6°C). Umidità circa 70%, pressione 1024 hPa. Vento da ENE (58°) a circa 2.36 m/s, raffiche 2.16 m/s: sempre debolissimo ma il più favorevole alla sensazione di freschezza. Visibilità 10.000 m. Probabilità pioggia: 0%.
Primo pomeriggio (15:00) – cielo coperto, temperatura 12.7°C (feels like 11.9°C). Umidità 69%, pressione 1023 hPa. Vento debole da E (81°) a circa 2.01 m/s con raffica 2.36 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni non previste (0%).
Tardo pomeriggio (18:00) – cielo coperto, la temperatura scende a 10.8°C (feels like 9.95°C). Umidità risale al 78%, pressione 1024 hPa. Vento debole da SE (133°) a circa 1.2 m/s, raffica 1.10 m/s. Visibilità 10.000 m. Pioggia: 0%.
Sera (21:00) – nubi sparse, temperatura 10.2°C (feels like 9.4°C). Umidità 80%, pressione 1025 hPa. Vento da S (174°) molto lieve intorno a 1.26 m/s con raffica 1.24 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione attesa (0%).
Riepilogo del giorno
Giornata stabile e per lo più nuvolosa a Rimini il 6 marzo 2026: massime intorno a 13.4°C, minime intorno a 6.7°C, umidità moderata-alta nelle ore notturne e mattutine, vento generalmente debole (intorno a 1–2 m/s) con rare raffiche lievi. Nessuna precipitazione prevista (pop 0%); visibilità buona. Condizioni ideali per attività all'aperto se non si cerca il sole pieno.