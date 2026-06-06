Meteo Rimini, 7 giugno 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature fino a 29°C

Previsioni per Rimini — 7 giugno 2026: cielo sereno per gran parte della giornata, brezze leggere e massime intorno a 29°C. Consulta il dettaglio orario.

Domani a Rimini è attesa una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con escursione termica marcata tra le ore più fredde e il primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario per orientarsi nelle attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 19,1 °C (sensazione 19,0 °C), umidità 72%, pressione 1020 hPa. Vento debole da ovest-sudovest a circa 2,0 m/s (raffiche fino a 2,2 m/s, direzione 258°). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Condizioni favorevoli per chi rimane in spiaggia o esce la sera.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno e ulteriore lieve calo termico a 17,9 °C (sensazione 17,4 °C), umidità 63%, pressione 1020 hPa. Vento debole da ovest-sudovest a circa 1,9 m/s (247°). Cielo limpido, precipitazioni assenti (0 mm, 0%). Mattinata che partirà fresca, utile una giacca leggera per chi si alza presto.

Mattina (06:00) — cielo sereno e risalita della temperatura a 20,7 °C (sensazione 20,4 °C), umidità 60%, pressione 1021 hPa. Vento debole da ovest-nordovest a 2,0 m/s (298°), visibilità 10 km. Assenza di pioggia (0 mm, 0%). Buone condizioni per attività sportive o passeggiate lungomare.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con temperatura in aumento a 26,5 °C, umidità 62%, pressione 1022 hPa. Vento molto debole da nord a circa 2,7 m/s (18°). Copertura nuvolosa trascurabile (1%). Precipitazioni assenti (0 mm, 0%). Sole già consistente: protezione solare consigliata.

Mezzogiorno (12:00) — sole intenso e temperature che raggiungono 29,0 °C (sensazione 30,9 °C), umidità 59%, pressione 1021 hPa. Vento leggero da nord-est a 3,1 m/s (45°), cieli quasi sereni (5% di copertura). Precipitazioni assenti (0 mm, 0%). Periodo centrale della giornata caldo — attenzione al calore nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno con il valore massimo previsto di circa 29,3 °C (sensazione 31,7 °C), umidità 61%, pressione 1020 hPa. Vento debole da est-nord-est a 2,5 m/s (69°), nuvole molto rare. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%). Pomeriggio caldo, condizioni stazionarie e adatte al mare.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno con lieve calo a 26,6 °C, umidità in aumento al 70%, pressione 1020 hPa. Vento quasi impercettibile da est-sud-est a 1,1 m/s (112°). Nuvolosità residua minima (5%). Precipitazioni assenti (0 mm, 0%). Sera che si mantiene piacevole ma più umida.

Sera (21:00) — nubi sparse ma tempo asciutto, temperatura intorno a 23,7 °C (sensazione 24,0 °C), umidità 73%, pressione 1020 hPa. Vento calato a 0,95 m/s da sud-ovest (215°), copertura nuvolosa aumentata a circa 63%. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%). Serata mite e in prevalenza asciutta, con parziale aumento delle nubi notturne.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 7 giugno 2026, con minime prossime ai 18 °C e massime intorno a 29 °C. Venti generalmente deboli (intorno a 1–3 m/s), umidità in aumento dalla sera e assenza di precipitazioni previste. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e balneazione, con raccomandazione di protezione solare nelle ore centrali.