Meteo Rimini — 7 marzo 2026: giornata stabile con cieli da sereni a parzialmente nuvolosi

Rimini, 7 marzo 2026: alta pressione, zero precipitazioni e venti deboli. Temperature intorno a 8–13 °C, giornata adatta alle attività all'aperto.

06 marzo 2026 15:00
La giornata meteorologica prevista per Rimini il 7 marzo 2026 si presenta generalmente stabile grazie a un campo di alta pressione. Non sono attese precipitazioni significative; le condizioni varieranno tra fasi di cielo sereno e nubi sparse, con temperature miti per la stagione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse, temperatura 9,6 °C, umidità 85%, pressione 1025 hPa. Vento debole da S-SO a circa 1,1 m/s con raffiche fino a 1,14 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni praticamente assenti (pop 0%, 0 mm).

Prima mattina (03:00)cielo sereno, temperatura 8,7 °C, umidità 85%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da SW attorno a 0,9 m/s. Condizioni calme e limpide, ottima visibilità (10 km). Pop 0%.

Mattina (06:00)cielo sereno, temperatura 8,4 °C, umidità 85%, pressione 1026 hPa. Vento leggero da SW a circa 1,2 m/s. Mattinata fresca ma asciutta; sensazione termica simile alla temperatura reale (feels like 8,4 °C).

Mezza mattinata (09:00)nubi sparse, temperatura 11,7 °C, umidità 72%, pressione 1026 hPa. Ventilazione quasi nulla da ONO a 0,9 m/s. Le nubi aumentano leggermente ma il tempo resta stabile e senza pioggia.

Mezzogiorno (12:00)nubi sparse, massimo termico della giornata intorno a 13,3 °C, umidità 68%, pressione 1026 hPa. Vento debole da ENE a circa 2,7 m/s con raffiche fino a 2,71 m/s. Giornata mite e in prevalenza asciutta.

Primo pomeriggio (15:00)nubi piuttosto diffuse, temperatura 12,9 °C, umidità 74%, pressione 1025 hPa. Vento debole da E attorno a 2,7 m/s con raffiche fino a 2,97 m/s. Nessuna precipitazione prevista (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse, temperatura 11,2 °C, umidità 82%, pressione 1026 hPa. Vento da SE intorno a 2,3 m/s con raffiche fino a 2,23 m/s. Cieli in parziale aumento ma tempo stabile.

Sera (21:00)poche nuvole, temperatura 10,8 °C, umidità 84%, pressione 1026 hPa. Vento debole da S-SE a circa 1,1 m/s con raffiche fino a 1,2 m/s. Visibilità buona (10 km) e serata asciutta.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile a Rimini il 7 marzo 2026, con zero precipitazioni previste (pop 0%) e un campo barico elevato (1025–1026 hPa) che favorisce tempo asciutto. Le temperature oscilleranno tra circa 8–13 °C, con il picco intorno a 13,3 °C a mezzogiorno. I venti saranno per lo più deboli (0,9–2,7 m/s) e la visibilità rimarrà buona. Consigliati abbigliamento a strati per le ore più fresche della notte e della mattina.

