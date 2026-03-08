Meteo Rimini, 9 marzo 2026: nottata tersa, giornata prevalentemente nuvolosa con massime intorno a 13 °C

Rimini, 9 marzo 2026 — Notte serena e giornata coperta ma asciutta: temperature tra 7.6 °C e 13.4 °C, vento debole, nessuna precipitazione prevista.

L'arrivo del 9 marzo a Rimini sarà segnato da una nottata limpida seguita da un progressivo aumento della nuvolosità durante la giornata: non sono previste precipitazioni significative, mentre le temperature risulteranno miti per il periodo. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno, temperatura intorno a 7.6 °C (feels like 7.6 °C). Umidità al 82% e pressione alta sui 1026 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 1.3 m/s (raffiche fino a 1.3 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00): Cielo con poche nuvole, temperatura in lieve aumento a 8.9 °C (feels like 8.4 °C). Umidità 79%, pressione 1025 hPa. Vento da sud-ovest a 1.5 m/s (raffiche 1.5 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00): Condizioni con nubi sparse, temperatura intorno a 8.8 °C (feels like 8.3 °C). Umidità in calo al 73% e pressione stabile a 1025 hPa. Vento debole da sud-ovest a 1.5 m/s (raffiche 1.4 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00): Passaggio a cielo coperto, con un sensibile aumento termico fino a 12.2 °C (feels like 11.1 °C). Umidità intorno al 61% e pressione 1025 hPa. Vento molto debole da nord-est a 0.7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00): Giornata che rimane coperta, massima attesa verso le ore centrali con 13.4 °C (feels like 12.4 °C). Umidità 60% e pressione 1024 hPa. Vento debole da est-nord-est a 2.6 m/s (raffiche 2.6 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00): Persistono condizioni di cielo coperto, temperatura in lieve calo a 12.6 °C (feels like 11.7 °C). Umidità 69% e pressione 1024 hPa. Vento debole da est a 2.8 m/s (raffiche 3.3 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo ancora coperto, temperatura intorno a 11.1 °C (feels like 10.3 °C). Umidità in aumento al 78% e pressione 1024 hPa. Vento debole-moderato da sud-est a 3.0 m/s (raffiche 3.6 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00): Serata con cielo coperto, temperatura intorno a 10.4 °C (feels like 9.6 °C). Umidità al 81% e pressione 1024 hPa. Vento debole da sud-est a 2.3 m/s (raffiche 2.6 m/s). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Riepilogo del giorno

Giornata del 9 marzo 2026 a Rimini caratterizzata da assenza di precipitazioni e da una nuvolosità crescente dal mattino fino alla sera. Massima attesa: 13.4 °C a metà giornata; minime notturne intorno a 7.6 °C. Venti deboli, mediamente tra 0.7 e 3.0 m/s, pressione stabile intorno a 1024–1026 hPa. Nessun fenomeno meteorologico rilevante previsto: tempo generalmente asciutto, con cielo che passa da sereno a coperto nel corso della giornata. Consiglio pratico: abbigliamento a strati, giacca leggera per la mattina e la sera.