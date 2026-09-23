Metromare, servizio serale sospeso dal 28 settembre al 2 ottobre
Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea: ultime corse alle 19:30 da Rimini e 19:41 da Riccione, potenziata la linea 11
Cinque giorni di stop anticipato per il Metromare. Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, il servizio serale della linea che collega Rimini e Riccione sarà sospeso a partire dalle ore 20:00, per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sull'infrastruttura.
Nel dettaglio, l'ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l'ultimo mezzo lascerà la stazione alle 19:41. Il regolare servizio riprenderà ogni mattina alle ore 5:00.
Per garantire la continuità degli spostamenti nella fascia oraria interessata dai lavori, Start Romagna ha annunciato il potenziamento della linea bus 11. Gli orari completi del servizio sostitutivo sono consultabili sul sito ufficiale dell'azienda di trasporti.