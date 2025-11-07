Metromare, servizio serale sospeso per lavori dal 10 al 21 novembre
Previsti interventi di manutenzione straordinaria: ultima corsa da Rimini alle 19:30 e da Riccione alle 19:41. Potenziata la linea 11
07 novembre 2025 11:38
Da lunedì 10 a venerdì 14 novembre e nelle stesse giornate dal 17 al 21 novembre, al fine d consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura del Metromare il servizio serale verrà sospeso in anticipo.
L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l’ultima corsa serale partirà alle 19:41.
Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5:00 del giorno successivo.
Nella fascia oraria di interruzione del servizio saranno potenziate le corse della linea 11, consultabili qui.