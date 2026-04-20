Metromare tutto esaurito tra Riccione e Rimini con “Moliendo On Board”

Il convoglio della tratta Metromare Rimini-Riccione trasformato in spazio culturale in movimento: musica, performance e dj set con Dimmish per un’esperienza immersiva tra intrattenimento e territorio

Tutto esaurito ieri, domenica 19 aprile, sul convoglio del Metromare lungo la tratta Riccione-Rimini per un’esperienza unica e coinvolgente che ha unito mobilità e intrattenimento.

Il Metromare si è trasformato per l’occasione in uno spazio esperienziale in movimento grazie all’iniziativa “Moliendo On Board”: un progetto artistico e culturale che per il secondo appuntamento ha unito musica, relazioni e promozione del territorio in un contesto non convenzionale, offrendo ai partecipanti un viaggio immersivo tra suoni e narrazione visiva.

Il convoglio è partito dalla fermata Toscanini a Bellariva di Rimini alle 18:30 con circa 80 partecipanti a bordo e ha percorso la tratta di andata e ritorno tra Riccione e Rimini per quattro volte fino alle 20:30.

Il cuore dell’evento è stato il viaggio stesso: un’esperienza itinerante tra Riccione e Rimini, dove il tragitto ha assunto un ruolo centrale nel racconto. Il Metromare è stato reinterpretato come uno spazio narrativo e performativo capace di accogliere una dimensione sonora e visiva d’avanguardia, ridefinendo il concetto di trasporto urbano.

A rendere ancora più esclusiva l’iniziativa, la presenza a bordo del dj e producer italiano Dimmish – tra i nomi più rilevanti della scena musicale minimal e tech house internazionale – che ha accompagnato il set musicale, contribuendo a creare un’atmosfera unica per i partecipanti a bordo.

“Moliendo On Board” conferma come anche le infrastrutture urbane possano diventare luoghi di sperimentazione culturale, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’intrattenimento territoriale. Il format nasce da un’idea di Lorenzo Caminiti dell’agenzia Moliendo Cafè di Riccione, affiancato da Cosetta Fulciniti, che ha contribuito allo sviluppo di una visione contemporanea e immersiva dell’esperienza. La direzione creativa e media è stata curata da Void. Tra i partner dell’evento, che gode del patrocinio del Comune di Riccione, Ghiaccino, Birrificio Renton, Jei Cocktails, Acqua Sibilla e Indaco Riccione.



