Metsola al Meeting di Rimini: “Draghi ha ragione, lo status quo non basta. L’Europa deve cambiare”

Mercoledì è attesa la premier Giorgia Meloni, che chiuderà la rassegna con il suo intervento

“L’Europa non è completa, ma il suo destino dipende da tutti noi. Lottiamo per l’Europa, è il mio appello. Non sottovalutiamo mai ciò che possiamo diventare”. Con queste parole la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è intervenuta al Meeting di Rimini, richiamando la necessità di un impegno collettivo per rafforzare l’Unione.

Metsola ha sottolineato l’urgenza di un cambio di passo, richiamandosi anche alle riflessioni di Mario Draghi: “Abbiamo bisogno di un’Europa più forte che promuova la pace, e come ha detto Draghi, la forza economica è il suo soft power, ma non è più sufficiente. Lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti a un bivio: o cambiamo o siamo destinati all’irrilevanza”.

Il Meeting si avvia alla conclusione: domani è attesa la premier Giorgia Meloni, che chiuderà la rassegna con il suo intervento.