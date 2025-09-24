Mezzo Ironman: a Cervia grande rimonta di Adrien Briffod, che beffa Valdemar Solok

Solok aveva guidato le prime due frazioni, nuoto e bici, con un vantaggio totale di circa 2 minuti

Primo weekend dedicato al Triathlon a Cervia: sabato scorso l'Ironman (3,8 km di nuoto, 180 km in bici e 42,195 km a piedi) ha registrato le vittorie di Tine Lavrencic e di Marit Lindemann. Il primo ha tagliato il traguardo in 8:14:15, la vincitrice della gara femminile in 8:40:15.

Domenica invece si è tenuto il mezzo Ironman (1,9 km a nuoto, 90 km in bicicletta e mezza maratona), con partenza dal lungomare Deledda. La gara è stata tirata e incerta fino all'ultimo: a trionfare, in rimonta, è stato lo svizzero Adrien Briffod (3:43:57), davanti al danese Valdemar Solok (3:45:13), che ha ceduto dopo essere stato il più veloce nella frazione a nuoto e in quella a bicicletta. Nonostante il vantaggio di due minuti, è stato raggiunto e superato nella mezza maratona. Terzo lo svedese Gabriel Sandor (3:47:23), un po' sottotono tra nuoto e bici, ma il più veloce nella frazione a piedi.

