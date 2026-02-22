Mezzolara e Ars et Labor, botta e risposta a distanza. Pietracuta sconfitto e salvezza diretta a -7

Il Santarcangelo pareggia 1-1 a Faenza: il punto sul Girone B di Eccellenza

Il Mezzolara vince 2-0 nell'anticipo col Castenaso, l'Ars et Labor risponde, regolando 3-0 l'Osteria Grande. I ferraresi impiegano 4 minuti per sbloccare l'incontro, grazie a una rete di Piccioni. Carbonaro raddoppia al 40' su rigore, poi al 63' è capitan Iglio a chiudere il conto su cross di Senigagliesi. L'Ars et Labor rimane a -10 dalla capolista Mezzolara, ma va a +6 sul Medicina Fossatone, sconfitto a sorpresa 2-1 in casa del Sant'Agostino. Il Russi certifica la crisi della Sampierana e vola a 39 punti, a -3 dal Medicina, seguito a 38 punti dalla sorprendente matricola Fratta Terme e dal Massa Lombarda. La Fratta espugna 1-0 il campo del Sanpaimola, il Massa invece non va oltre al pari per 0-0 in casa dell'ultima in classifica Mesola. Il Santarcangelo, grazie a un gol di Misuraca al 75', si salva dalla sconfitta in casa del Faenza (1-1). Sorride la Comacchiese, che espugna il Bindi di Pietracuta e aggancia la Sampierana a quota 33 punti in classifica. Ora i bianconeri del presidente Melini hanno un punto di vantaggio sul Sanpaimola e due sul Santarcangelo, prima squadra della zona playout. Il Pietracuta, a 25 punti, vede allontanarsi la salvezza diretta a -7.

Classifica

Mezzolara 58, Ars et Labor 48, Medicina Fossatone 42, Russi 39, Fratta Terme e Massa Lombarda 38; Futball Cava Ronco 37, Castenaso e S.Agostino 34, Comacchiese e Sampierana 33, Sanpaimola 32; Santarcangelo 31, Faenza 30, Osteria Grande 26, Pietracuta 25; Solarolo 20, Mesola 13.