“Mi chiamano Mimì”: il tributo a Mia Martini al Marecchia Social Live

Sabato 4 aprile alle 21.30, lo spettacolo unirà recitazione e musica dal vivo, con Elisa Solferino, Monica Briganti e accompagnamento di violino e pianoforte

A cura di Redazione 02 aprile 2026 10:55

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