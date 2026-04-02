“Mi chiamano Mimì”: il tributo a Mia Martini al Marecchia Social Live
Sabato 4 aprile alle 21.30, lo spettacolo unirà recitazione e musica dal vivo, con Elisa Solferino, Monica Briganti e accompagnamento di violino e pianoforte
Sabato 4 aprile alle 21.30, il Marecchia Social Live a Vergiano ospiterà lo spettacolo prodotto dall’associazione culturale cesenate Teatro delle Lune, intitolato “Mi chiamano Mimì”: un omaggio a Mia Martini, tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, scomparsa ormai trent’anni fa.
La vita della cantante sarà raccontata in prima persona attraverso ricordi, aneddoti, riflessioni e interviste rilasciate durante la sua carriera. La voce recitante di Monica Briganti e le canzoni eseguite da Elisa Solferino, accompagnata da Lucia Solferino al violino e da Michele Scarabattoli al pianoforte, porteranno il pubblico a scoprire Mia Martini attraverso le parole delle sue canzoni più celebri.
Per informazioni sull’evento e prenotazione dei tavoli è possibile contattare il numero 327 8475142 tramite WhatsApp.
Il locale offre anche la possibilità di cenare, con cucina aperta dalle 19.30 alle 21.00.
L’incasso degli spettacoli al Marecchia Social Live viene destinato alla realizzazione dei progetti sociali di Sorridolibero, presso il Parco degli Artisti.
Il Marecchia Social Live si trova in Via Marecchiese 387, Vergiano di Rimini, all’interno dello spazio Parco degli Artisti. Per aggiornamenti sulla programmazione è possibile consultare i canali social di Parco degli Artisti Rimini e Marecchia Social Live.