“Mi hanno accoltellata”: donna di 43 anni in gravi condizioni a Milano
Soccorso in piazza Gae Aulenti, indagano i carabinieri
A cura di Redazione
03 novembre 2025 11:39
Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano. Secondo quanto riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, la donna avrebbe detto: “Mi hanno accoltellata”.
Trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo Radiomobile stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.