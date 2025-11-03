“Mi hanno accoltellata”: donna di 43 anni in gravi condizioni a Milano

Soccorso in piazza Gae Aulenti, indagano i carabinieri

Una donna di 43 anni è stata soccorsa questa mattina in piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano. Secondo quanto riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, la donna avrebbe detto: “Mi hanno accoltellata”.

Trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono critiche. I carabinieri del Nucleo Radiomobile stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.