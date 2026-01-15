"Mi hanno sfrattato", 44enne riminese tenta il suicidio in stazione a Rimini: salvato dalla Polfer

Un'amica dell'uomo ha dato l'allarme, i poliziotti hanno evitato il gesto estremo

Due settimane fa, nel pomeriggio del 31 dicembre, la Polizia Ferroviaria di Rimini, grazie a una pronta segnalazione, ha sventato il suicidio di un 44enne riminese. L'uomo aveva infatti manifestato la volontà di farsi investire da un treno, all'altezza del binario 1. Un'amica, in lacrime, ha chiesto immediatamente aiuto agli addetti della biglietteria. La Polfer, una volta arrivata al binario 1, ha messo in sicurezza il 44enne, che stava per scendere a terra dalla banchina, qualche istante prima che partisse un treno Intercity. L'uomo era in stato confusionale, ha riferito di essere depresso a seguito dello sfratto dalla propria abitazione. È stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.