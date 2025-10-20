Michela Giraud debutta alla regia: alla Cineteca di Rimini arriva “Flaminia”

Tre autori under 40 si contenderanno il riconoscimento riminese dedicato ai nuovi talenti del cinema. In programma anche "Flaminia", esordio alla regia di Michela Giraud

L'attesa sale. Chi saranno i tre registi, tutti rigorosamente under 40, che durante le giornate dell'Amarcort Film Festival si contenderanno il Premio Burdlaz 2025?

Sei le pellicole in gara. Mercoledì 22 ottobre, sempre alla Cineteca Comunale di Rimini, sarà la volta di Michela Giraud. La mattatrice romana, tornata alla ribalta come presentatrice dello show RIP - Roast in peace, presenterà la commedia Flaminia.

Il film, che segna il debutto alla regia della regina della stand-up comedy capitolina, segue la vita di Flaminia De Angelis (interpretata dalla stessa Giraud), nata e cresciuta a Roma Nord, che ha studiato giurisprudenza e sta per sposarsi con Alberto (Edoardo Purgatori), figlio di un diplomatico. Questa unione è di convenienza per entrambe le famiglie: quella di lui infatti è a corto di liquidi, mentre quella di lei cerca di fare la scalata sociale. Proprio a pochi giorni dalle nozze però arriva l’imprevisto: la sorellastra di Flaminia, Ludovica (Rita Abela), nello spettro autistico, è scappata dall’istituto dove è stata mandata e viene a vivere nella casa paterna. La convivenza forzata con Ludovica costringe Flaminia a non chiudere più gli occhi di fronte all’ipocrisia e alla cattiveria delle persone che la circondano.

Si prosegue fino a metà novembre. Il 29 ottobre spazio a "Ciao bambino" di Edgardo Pistone, poi il 5 novembre "Roma Blues" di Gianluca Manzetti, per poi concludere con l'opera prima di Maria Tilli, "Animali randagi", il 12 novembre.