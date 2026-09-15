Michele Belluzzi conquista con un turno d’anticipo la Coppa Romagna Slalom

Un risultato festeggiato a San Marino e dall’associazione, che accompagna Belluzzi dalla scorsa stagione

Secondo posto a Galeata e titolo 2026 nella categoria STV per la A112 “La Giallina”, marchiata AIDO e guidata dal pilota sammarinese Michele Belluzzi.

Con il secondo gradino del podio conquistato domenica 13 settembre a Galeata, Michele Belluzzi si è aggiudicato con una gara d’anticipo la Coppa Romagna Slalom 2026, categoria STV, al volante della A112 “La Giallina”, vettura che porta sulla scocca il simbolo di AIDO.

Un risultato festeggiato a San Marino e dall’associazione, che accompagna Belluzzi dalla scorsa stagione. Il pilota ha infatti scelto di correre con il “plettro rosso” di AIDO, trasformando la sua partecipazione alle gare anche in un messaggio a favore della donazione di organi.

Dietro il casco c’è una motivazione ancora più personale. Belluzzi è segretario del Gruppo AIDO Intercomunale Valmarecchia e papà di Alberto, 11 anni, trapiantato di fegato alla nascita e suo primo tifoso. La vittoria sportiva diventa così anche un’occasione per ricordare il valore della donazione e della vita dopo il trapianto.

Per Belluzzi e “La Giallina” sono ora in programma due passerelle. La prima sarà il 26 settembre a Modena, in occasione della Giornata nazionale del Sì di AIDO. La seconda è fissata per il 18 ottobre a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, sede dell’ultima gara stagionale.