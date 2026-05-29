Michele Fenati canta Dalla e Battisti: a Dogana le più belle canzoni dei due Lucio

Sabato 30 maggio alle 20.30 a Dogana, Michele Fenati porta “Lucio”: omaggio live a Dalla e Battisti in piazza Centomila

Fa tappa domani sera, sabato 30 maggio alle 20.30 in piazza dei Centomila a Dogana, il tour estivo 2026 del cantautore ravennate Michele Fenati, da anni protagonista di spettacoli dal vivo dedicati ai grandi nomi della canzone d’autore italiana. Il concerto, intitolato “Lucio”, sarà un intenso omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, due figure centrali della musica italiana, riproposte attraverso uno spettacolo di circa due ore che unisce emozione, qualità musicale e coinvolgimento del pubblico. Fenati, oltre a interpretare alcuni dei brani più celebri dei due artisti, proporrà anche canzoni originali tratte dai numerosi album pubblicati nel corso di oltre trent’anni di carriera artistica.

Sul palco insieme a lui ci sarà un affiatato trio acustico composto da Fabrizio Taroni alla chitarra, Marta Ghezzi al violino e Gabriele Felici al violoncello. Una formazione essenziale ma ricca di sfumature sonore, capace di valorizzare il repertorio dei due “Lucio” con arrangiamenti raffinati e grande intensità interpretativa.

L’appuntamento si inserisce nell’avvio della tournée estiva che porterà Michele Fenati in diverse città italiane nei prossimi mesi.