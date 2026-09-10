Michele Niger nuovo segretario generale della FP Cgil Rimini

Il 37enne, con esperienza nel pubblico impiego, è stato eletto dall’Assemblea generale: succede a Ornella Giacomini, alla guida della categoria dal 2018

L’Assemblea generale FP CGIL Rimini ha eletto il suo nuovo Segretario generale: Michele Niger, sindacalista con un significativo bagaglio di esperienze nel pubblico impiego.

Michele Niger, 37 anni, è dipendente del Comune di Pesaro, esperto in sistemi informativi e con un precedente impiego nella Polizia locale del Comune di Cattolica. L’ultimo incarico sindacale è stato quello di Segretario organizzativo della FP CGIL di Pesaro, con delega alle Funzioni centrali e locali del pubblico impiego.

Michele Niger nella sua relazione davanti all’Assemblea generale, ha tracciato l’agenda della categoria delle lavoratrici e dei lavoratori del settore:

“I Servizi Pubblici vivono momenti di difficoltà, dobbiamo supportare e organizzare chi ogni giorno li garantisce con il proprio Lavoro. Un Sindacato forte vive di organizzazione, metodo, strumenti, comunicazione, formazione e partecipazione collettiva. Il mio impegno sarà questo: mettermi a disposizione con serietà, rispetto e passione.”

Un settore strategico, quello del pubblico impiego in provincia di Rimini, che nei prossimi anni dovrà far fronte ad un mutato quadro della società, che impone la massima valorizzazione del personale in tutti gli ambiti organizzativi del pubblico impiego.

Dopo l’intervento dei delegati sindacali e della Segretaria generale uscente Ornella Giacomini, che ha retto la categoria dal 2018 ed alla quale sono andati i ringraziamenti della categoria e della CGIL, sono intervenuti Mauro Puglia Segretario Nazionale FP, Marco Bonaccini Segretario generale FP Cgil Emilia Romagna e Francesca Lilla Parco Segretaria generale CGIL Rimini.

A Michele Niger vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la CGIL di Rimini.