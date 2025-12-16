Michelle Lufo torna a casa: la cantante riccionese protagonista della Notte di Capodanno

La giovane artista in concerto in piazzale Ceccarini dopo l'esperienza ad X Factor

Questa mattina (16 dicembre), a Riccione, Michelle Lufo, in arte Michelle, 24 anni, è stata ricevuta in municipio dalla sindaca Daniela Angelini, dall’assessora alla Famiglia, Marina Zoffoli e dal presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi. L’incontro, a cui ha preso parte anche la manager della cantante Mary Mulazzani, ha rappresentato un momento di riconoscimento istituzionale per la giovane artista, reduce dalla partecipazione a X Factor 2025, dove dal 23 ottobre ha acceso il palco del talent show targato Sky.

Michelle ha saputo distinguersi nel corso della trasmissione per personalità e visione artistica, portando sul palco una proposta musicale originale unendo elettronica internazionale e lingua italiana. Ed è proprio a Riccione che l’artista ha incontrato la musica e da allora non se n’è più separata.

Il legame con la sua città si rinnoverà la notte del 31 dicembre quando Michelle si esibirà durante la grande festa di Capodanno in piazzale Ceccarini. Dopo aver preso ufficialmente il via alle ore 22 in collaborazione con Aquafan, il grande show musicale proseguirà alle 23 quando saliranno in consolle i dj di “Nostalgia 90” con l’artista riccionese. Michelle si esibirà con sei brani, di cui due presentati durante il suo percorso a X Factor – “Rimmel” di Francesco De Gregori e “En E Xanax” di Samuele Bersani – e con altre cover inedite in una personale cifra di “Discoteca Romantica”. Il sogno della giovane artista è di continuare a sviluppare il proprio progetto musicale in Riviera, mantenendo un forte legame con il territorio, affiancato da nuovi progetti artistici a livello nazionale.

Durante la visita in municipio con la sindaca Angelini e il presidente del Consiglio comunale Gobbi, Michelle ha avuto l’emozione di rivedere Marina Zoffoli, sua maestra d’asilo e oggi assessora, che ha voluto essere presente personalmente per incontrarla. Un momento speciale tra passato e presente, tra ricordi e il cammino artistico che oggi porta Michelle a realizzare i suoi sogni.

Dichiarazione dell’Amministrazione comunale

“Il percorso di Michelle Lufo, costruito con impegno e determinazione rappresenta un esempio positivo per tanti giovani che aspirano a trasformare la propria passione in un progetto di vita. L’amministrazione comunale crede nel valore e nel potenziale dei giovani talenti del territorio ed è convinta dell’importanza di sostenere e valorizzare chi, come Michelle, contribuisce a portare il nome di Riccione oltre i confini locali e nazionali. La scelta di tornare simbolicamente sul palco della propria città nella notte di Capodanno assume un significato importante, permettendo di condividere il suo talento con la comunità riccionese e con i numerosi ospiti che festeggeranno insieme l’inizio del nuovo anno”