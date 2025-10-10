Microchip per i gatti, "non è obbligatorio ma fatelo". L'appello del veterinario

Il veterinario originario di Novafeltria Giuseppe Montanari protagonista dell'iniziativa in programma sabato 25 ottobre a Santarcangelo

Sabato 25 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30, l'associazione Cuori Randagi, in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e Tutto Zoo Magasin, organizza il Microchip Day, una speciale iniziativa per tutti i padroni di gatti residenti nel Comune clementino. Il veterinario Giuseppe Montanari, originario di Novafeltria, titolare dello studio Omeosei a Gualdicciolo, sarà a disposizione per impiantare gratuitamente i microchip ai gatti dei padroni interessati. Chi non potrà essere presente potrà prenotare al 331 2219536 e pianificare un appuntamento presso lo studio del dr. Montanari, dal 20 al 24 ottobre. I microchip messi a disposizione dal Comune di Santarcangelo sono circa 30.

Se per i cani il microchip è obbligatorio, per i gatti lo è solo per i residenti nella Regione Lombardia. Eppure il microchip è importante in situazioni come lo smarrimento dell'animale: "Il microchip lo mettiamo nel lato sinistro del corpo dell'animale. sottocute, e dura tutta la vita, salvo casi rari di smagnetizzazione. L'animale viene identificato con un codice di 15 cifre. È importante in caso di smarrimento del gatto: è possibile risalire subito al proprietario. Il gatto viene rubato? Non può essere rivenduto con il microchip. È una tutela importante per il padrone di un gatto. Il microchip diventa obbligatorio per un gatto in caso di viaggio all'estero. In Lombardia lo è già da 5 anni: loro sono molto avanti in questo", spiega il veterinario Montanari, giovane professionista molto stimato per la sua empatia, che si è messo a disposizione gratuitamente dell'associazione. "Conosco una delle volontarie che ha costituito la Cuore Randagi, hanno fatto adottare circa 250 gatti in poco tempo. È un bel gruppo, sono felice di collaborare con loro", aggiunge Montanari, che fa un appello ai santarcangiolesi: "Invitiamo la cittadinanza ad aderire al microchip Day, è gratuito, mentre in genere ha un costo". L'iniziativa sarà replicata il 15 novembre a Poggio Torriana.

Riccardo Giannini