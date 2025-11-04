Migliori consulenti finanziari indipendenti, Confcommercio premia SoldiExpert SCF

Riconoscimento all'eccellenza e all'indipendenza in occasione dell'80° anniversario di Confcommercio La Spezia

LA SPEZIA, 04/11/2025 – SoldiExpert SCF, tra le Società di Consulenza Finanziaria (SCF) indipendenti pioniere del settore in Italia, è stata insignita di un significativo premio da Confcommercio La Spezia.

Il riconoscimento è stato conferito in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della fondazione dell’associazione, avvenuta in un atto storico l’11 maggio 1945. L'evento ha voluto celebrare le imprese e i professionisti che con il loro impegno contribuiscono all'eccellenza e alla crescita del territorio, come appunto SoldiExpert SCF, che già in passato si era rivelato come migliore consulente finanziario indipendente.

Un riconoscimento per l'indipendenza

Il premio è stato assegnato a SoldiExpert SCF Srl per "l'eccellenza nella consulenza finanziaria indipendente, capace di offrire soluzioni su misura, trasparenti e senza conflitti di interesse, al servizio del patrimonio dei clienti".

I fondatori della società, i consulenti finanziari indipendenti Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, hanno ricevuto il riconoscimento dal Sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, dal Presidente di Confcommercio Spezia, Sergio Camaiora, e dal Viceprefetto di Spezia, Maria Stefania Ariodante.

Salvatore Gaziano, co-fondatore di SoldiExpert SCF, ha dichiarato: "Ricevere questo premio nel Golfo dei Poeti, dove abbiamo una sede e dove io e Roberta Rossi viviamo da quasi 20 anni, è stata un'emozione speciale. Essere riconosciuti per l'eccellenza nell'indipendenza, e in una serata dedicata a storie di imprenditoria che incarnano sacrificio, amore per il territorio e servizio, è per noi e per tutti i nostri dipendenti un grande onore che ci incita a mantenere ancora di più dritta la barra della consulenza senza conflitti di interesse al servizio dei piccoli e grandi risparmiatori."

Che cosa significa consulenza finanziaria indipendente

La Società di Consulenza Finanziaria (SCF) svolge la propria attività esclusivamente a parcella (fee-only), distinguendosi radicalmente dal modello offerto da banche e reti. SoldiExpert SCF, infatti, non percepisce commissioni o fee (provvigioni) sui prodotti consigliati ai clienti. Questo assicura che ogni consiglio, sia su azioni, obbligazioni, ETF o fondi, sia dato nell'esclusivo interesse del risparmiatore, senza alcun conflitto che possa favorire la vendita di prodotti proprietari o con cui si hanno accordi di distribuzione.

Traguardi che confermano l'indipendenza e l'autorità nel settore

Questo prestigioso riconoscimento locale rafforza l'impegno costante di SoldiExpert SCF verso i più alti standard di servizio, riconosciuti ormai a livello nazionale. La Società è, infatti, da anni un punto di riferimento per l'alta qualità della consulenza a parcella, posizionandosi come una delle realtà più autorevoli e longeve del settore.

Il team di SoldiExpert SCF ha conseguito in questi anni importanti risultati che attestano l'eccellenza della propria metodologia. Tra questi, la società è stata insignita del primo Diaman Awards assegnato in Italia come "migliore SCF in Italia" per l'ampiezza e la profondità dell'offerta di soluzioni di investimento.

SoldiExpert SCF è stata inoltre tra le prime in Italia a iscriversi all'Albo OCF (Organismo di vigilanza), a conferma della serietà e della pionieristica adesione alla normativa italiana sulla consulenza indipendente.

Grazie a questa esperienza e a una continua analisi di mercato, il team di SoldiExpert SCF fornisce una consulenza totalmente indipendente per privati e aziende, un elemento chiave per chi cerca il migliore consulente finanziario indipendente per il proprio patrimonio.

Informazioni su SoldiExpert SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, SoldiExpert SCF Srl è una Società di Consulenza Finanziaria Fee-Only, iscritta all'Albo OCF, obbligatorio in Italia per chi offre servizi di consulenza personalizzata. La Società è strutturata per operare con clienti in tutta Italia e all'estero. Grazie alla combinazione di diverse sedi e a una struttura tecnologica e digitale all’avanguardia, SoldiExpert SCF supporta ovunque i risparmiatori con i patrimoni e le esigenze più diverse, garantendo sempre soluzioni su misura e trasparenti, basate sull'indipendenza e la ricerca approfondita.