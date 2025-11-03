Migranti in Italia, aumentano gli arrivi da Ucraina e Albania

Rapporto Ocse 2025: +16% di richieste d’asilo, l’Ucraina, l’Albania e la Romania tra i principali Paesi d’origine

Secondo la scheda dedicata all’Italia contenuta nelle Prospettive sulle migrazioni internazionali 2025 pubblicate oggi dall’Ocse, l’Ucraina, l’Albania e la Romania risultano i tre principali Paesi d’origine dei migranti giunti in Italia nel 2023.

Il rapporto evidenzia un incremento significativo delle domande di protezione internazionale: le persone che hanno presentato per la prima volta una richiesta d’asilo in Italia sono aumentate del 16% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la quota di 151.000 domande.

L’aumento, osserva l’Ocse, riflette sia la perdurante instabilità in alcune aree dell’Europa orientale, in particolare a seguito della guerra in Ucraina, sia i movimenti migratori legati a motivazioni economiche e familiari, che continuano a interessare l’Italia come uno dei principali Paesi di destinazione in Europa meridionale.