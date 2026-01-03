Milan, avvio perfetto nel 2026: Cagliari ko

Leao firma l’1-0 che vale la vetta. Oggi cinque sfide di Serie A, spicca Atalanta-Roma con Gasperini ex

Il 2026 si apre nel segno del Milan. Nel primo match dell’anno solare, i rossoneri espugnano l’Unipol Domus battendo il Cagliari per 0-1 e conquistano, almeno per una notte, la vetta della classifica. A decidere l’incontro è una rete di Rafael Leao, protagonista di una prestazione brillante che conferma l’ottimo momento della squadra di Pioli, capace di controllare il match con autorità e maturità.

La giornata di Serie A prosegue oggi con ben cinque incontri in programma: Como-Udinese, Genoa-Pisa, Sassuolo-Parma, Juventus-Lecce e soprattutto Atalanta-Roma. Grande attesa a Bergamo per il ritorno di Gian Piero Gasperini da avversario: l’attuale tecnico giallorosso ritrova il suo passato in una sfida dal forte valore emotivo e tecnico.

Intanto tiene banco anche il calciomercato. L’Inter è vicina a piazzare un colpo importante: i nerazzurri stanno accelerando per João Cancelo, terzino portoghese in uscita dall’Al-Hilal e pronto a fare ritorno in Europa. Movimento significativo anche in casa Roma, che sarebbe a un passo da Giacomo Raspadori: raggiunto un accordo di massima con l’Atletico Madrid, resta da definire la formula dell’operazione.