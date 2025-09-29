Altarimini

Milan da urlo: vittoria a Napoli e vetta della Serie A

I rossoneri superano 2-1 i partenopei e agganciano Roma in testa. La Fiorentina rallenta ancora, bene Sassuolo e Lecce

29 settembre 2025 08:41
Il Milan compie l’impresa nel posticipo serale della Serie A: i rossoneri espugnano il “Maradona” battendo il Napoli per 2-1 e volano in vetta alla classifica, raggiungendo la Roma, vittoriosa 2-0 sul Verona.

Fatica invece la Fiorentina, che non va oltre lo 0-0 contro un Pisa combattivo, lasciando ancora dubbi sulla continuità della squadra di Italiano. Sorride invece il Sassuolo, che a Reggio Emilia supera con autorità l’Udinese per 3-1, confermando un buon momento di forma.

Spettacolare il pareggio tra Lecce e Bologna: i giallorossi acciuffano il 2-2 in extremis grazie al giovane talento Camarda, sempre più protagonista.

La giornata di campionato non è ancora conclusa: stasera in programma Parma-Torino e Genoa-Lazio, sfide che potrebbero ulteriormente ridisegnare la classifica.

