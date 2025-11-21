Avvia l'auto e si sprigiona fumo: coniugi anziani in salvo, la vettura distrutta dalle fiamme

I fatti sono avvenuti nel garage di una palazzina a Rimini, in via Covignano

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio (venerdì 21 novembre), intorno alle 15.15, in via Covignano a Rimini, al civico 193. Due coniugi anziani sono entrati nel garage di una palazzina e sono saliti a bordo della propria Fiat Panda a metano, ma una volta inserita la chiave nel quadro, si sono subito accorti del fumo. La coppia si è messa al sicuro e ha allertato i Vigili del Fuoco: dalla vettura si sono sprigionate fiamme, che hanno provocato grossi danni al garage. I danni si sono propagati anche alle parti esterne dell'appartamento posto al primo piano, sopra il garage. I Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno avviato le valutazioni sull'agibilità dell'appartamento, nel quale vivono altre persone diverse dai coniugi protagonisti, loro malgrado, dello sfortunato incidente, senza però conseguenze fisiche. Le cause sono in corso di accertamento.