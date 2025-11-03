Milan di misura sulla Roma, Inter in extremis a Verona: Pioli verso l’addio alla Fiorentina

Nel posticipo della decima giornata di Serie A il Milan batte 1-0 la Roma e aggancia i giallorossi e l’Inter al secondo posto

Il Milan supera la Roma 1-0 nel posticipo della decima giornata di Serie A e raggiunge la squadra di De Rossi al secondo posto in classifica, insieme all’Inter. Decisivo il gol di Giroud che regala ai rossoneri tre punti preziosi in chiave Champions. Nel finale i giallorossi hanno l’occasione per pareggiare, ma Dybala fallisce un calcio di rigore all’82’, sprecando l’opportunità di riportare in equilibrio il match.

A Verona, l’Inter soffre più del previsto ma riesce a strappare una vittoria in extremis: i nerazzurri vincono 2-1 grazie a un’autorete al 93’, dopo una partita combattuta e ricca di tensione. Tre punti che permettono alla squadra di Inzaghi di restare nelle prime posizioni, a pari merito con Milan e Roma.

Momento difficile invece per la Fiorentina, sconfitta in casa dal Lecce. La posizione di Stefano Pioli appare sempre più compromessa: secondo indiscrezioni, la società starebbe valutando l’esonero, con una decisione attesa nelle prossime ore.

Il calcio italiano intanto piange la scomparsa di Giovanni Galeone. L’ex allenatore, 84 anni, era malato da tempo. Tecnico carismatico e innovatore, ha legato il suo nome soprattutto alle panchine di Udinese e Pescara, dove ha lasciato un segno indelebile per il suo calcio offensivo e spettacolare.