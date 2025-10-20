Milan, rimonta da sogno: doppietta di Leão e vetta più vicina

I rossoneri battono 2-1 la Fiorentina a San Siro grazie a un rigore nel finale e sorpassano il terzetto Inter-Napoli-Roma. Viola furiosi per il penalty: “Decisione grottesca”

Il Milan conquista tre punti pesantissimi a San Siro superando in rimonta la Fiorentina per 2-1. Protagonista assoluto Rafael Leão, autore di una doppietta che rilancia i rossoneri al secondo posto, a un solo punto di vantaggio sul terzetto formato da Inter, Napoli e Roma. Decisivo il rigore trasformato dal portoghese a cinque minuti dal termine, episodio che ha scatenato le proteste furiose della squadra viola: “Un rigore quasi grottesco”, il commento amaro dei toscani nel post-partita.

Nel pomeriggio, il Como ha sorpreso tutti battendo 2-0 la Juventus al Sinigaglia, infliggendo a Tudor la prima sconfitta in campionato dopo una lunga serie di pareggi. Un successo storico per i lariani, che ora guardano con ottimismo alla zona salvezza.

Reti inviolate invece a Bergamo tra Atalanta e Lazio, in una gara equilibrata ma povera di emozioni. Continua la crescita del Bologna, vittorioso 2-0 a Cagliari grazie a una prestazione solida e cinica. Nessun gol infine nel match di Marassi tra Genoa e Parma, dove le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi.