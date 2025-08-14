Milano, Cecilia travolta e uccisa da un’auto rubata: «Siamo scappati per paura»

Quattro ragazzini tra gli 11 e i 13 anni a bordo del veicolo: non imputabili per età, valutati possibili provvedimenti della Procura minorile

«Abbiamo avuto paura e siamo scappati». È quanto ha dichiarato uno dei quattro ragazzini che lunedì si trovavano a bordo dell’auto rubata che ha investito e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni, a Milano. I minori – di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, tre maschi e una femmina – non sono imputabili penalmente in quanto sotto i 14 anni.

La Procura per i minorenni sta valutando eventuali misure, tra cui il collocamento in comunità, qualora venisse accertata una particolare pericolosità sociale.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i quattro – nati in Italia da famiglie rom – avrebbero inizialmente rubato vari oggetti dall’auto di un turista francese. Successivamente, trovate le chiavi tra la refurtiva, sarebbero tornati sul posto, impossessandosi del veicolo e dando inizio a una corsa spericolata che si è conclusa con la tragedia.