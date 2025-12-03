Milano-Cortina 2026, Gregorio Paltrinieri sarà il primo tedoforo: al via sabato il viaggio della fiaccola olimpica

Da Paltrinieri a Polonara, da Di Francisca a Tamberi: svelati i protagonisti della staffetta che attraverserà Roma dopo l’accensione al Quirinale

Sarà Gregorio Paltrinieri ad aprire ufficialmente il viaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026. Il campione olimpico del nuoto inaugurerà la staffetta sabato a Roma, il giorno successivo alla cerimonia di accensione prevista al Quirinale. La scelta, trapelata da fonti vicine all’organizzazione, conferma la volontà di affidare il primo tratto del percorso a una delle figure più rappresentative dello sport italiano contemporaneo.

Tra i protagonisti della staffetta ci sarà anche Achille Polonara, cestista azzurro impegnato nella sua personale lotta contro la leucemia. La sua presenza assume un forte valore simbolico, un messaggio di resilienza e speranza. Accanto a lui sfileranno altri grandi nomi dello sport italiano, come la schermitrice Elisa Di Francisca e il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Nel percorso attraverso la Capitale si alterneranno poi Matteo Berrettini, Gigi Datome e Andrea Bargnani, volti amati del tennis e del basket. A rappresentare il mondo dei motori sarà invece Max Biaggi, mentre non mancheranno figure di spicco dello spettacolo e della cultura: il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, i cantanti Achille Lauro e Noemi, l’attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.

La partenza della fiaccola segna uno dei momenti più attesi nel cammino verso i Giochi invernali di Milano-Cortina, un viaggio che attraverserà simbolicamente l’Italia portando con sé energia, identità e spirito olimpico.